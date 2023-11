Afrique de l'Ouest: Experts et praticiens unissent leurs forces pour conjuguer le développement agricole et une meilleure nutrition en Afrique de l'Ouest et du Centre

communiqué de presse

Un atelier régional de partage de connaissances et d'expériences consacré à la nutrition, au développement rural et à la transformation des systèmes alimentaires s'est ouvert aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La sécurité alimentaire et nutritionnelle doit impérativement progresser en Afrique de l'Ouest et du Centre. En effet, selon les estimations, 29,8% de la population d'Afrique de l'Ouest et 13,9% de la population d'Afrique centrale sont sous-alimentées.

Pendant trois jours, les représentants de projets de développement rural cofinancés par le Fonds international de développement agricole (FIDA) réfléchiront, aux côtés des autorités publiques et de nombreux partenaires et parties prenantes, aux solutions qui permettraient d'optimiser la contribution du secteur agricole à la nutrition dans le cadre des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Cet atelier se penchera sur des interventions et approches tenant compte des enjeux nutritionnels et examinera le plan d'action FIDA Nutrition (2019-2025) ainsi que le plan de renforcement des capacités qui devrait assurer l'intégration de la nutrition dans les investissements du FIDA.

Les taux de retard de croissance, d'émaciation et de carences en micronutriments sont élevés chez les enfants de moins de 5 ans de la région. La population adulte affiche elle aussi de fortes carences en micronutriments, et les femmes enceintes et allaitantes sont souvent en insuffisance pondérale; par ailleurs, la prévalence croissante du surpoids et de l'obésité contribue à une hausse des pathologies non transmissibles.

« Dans notre région, l'instauration de systèmes alimentaires plus durables et une alimentation plus saine de la population est une ambition tout à fait réaliste. De nombreux facteurs, comme l'absence d'investissements ciblés, la faiblesse des infrastructures, les conséquences des changements climatiques sur l'agriculture ou encore le coût élevé d'une alimentation saine, entravent toutefois souvent l'accès à la nourriture dont les gens ont besoin », a déclaré Bernard Hien, Directeur régional du FIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Et d'ajouter: « Nous faisons tout notre possible pour améliorer la sécurité alimentaire et pour que les populations puissent consommer une nourriture diversifiée et nutritive. Accompagner les femmes et les jeunes dans leurs initiatives, notamment dans la transformation et la commercialisation de produits nutritifs, est une de nos priorités dans les interventions touchant à la nutrition et cela contribue également à la réalisation de nos objectifs plus larges en matière de développement. Je me réjouis de la tenue de cet atelier, qui sera une excellente occasion de faire remonter les leçons du terrain et les bonnes pratiques entre les principaux acteurs de la région ».

Les participants partageront également leurs meilleures pratiques dans la prise en compte des enjeux nutritionnels, apprendront de leurs pairs et renforceront plus généralement leurs capacités à mettre en place des interventions tenant compte de ces enjeux nutritionnels. Près de 85 participants, dont des représentants de 27 projets axés sur la nutrition dans la région, participent à cet atelier.

Les progrès contre la malnutrition en Afrique de l'Ouest et du Centre se heurtent actuellement aux effets croissants des changements climatiques, aux conflits et à la dégradation de l'environnement. Dans ce contexte, les gouvernements n'ont pas toujours les capacités d'adaptation nécessaires à l'échelle nationale et infranationale pour gérer l'impact de ces phénomènes sur la nutrition. Le FIDA, qui investit aux côtés de ses États membres de la région pour aborder les questions de nutrition et de transformation des systèmes alimentaires, participe par ailleurs à des plateformes nationales, régionales et mondiales d'élaboration des politiques, et il est l'un des défenseurs les plus actifs de l'agriculture de petite échelle, de sa place importante dans les systèmes alimentaires et du rôle qu'elle peut jouer dans la solution des problèmes de malnutrition à l'échelle régionale mais aussi, plus généralement, dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau mondial.

Ces cinq dernières années, le FIDA a réalisé des progrès significatifs en matière d'intégration de la nutrition dans son portefeuille d'investissements. Lors de la Dixième reconstitution des ressources du FIDA, 33% des projets du FIDA étaient censés soutenir des interventions tenant compte des enjeux nutritionnels, contre 60% aujourd'hui, dans le cadre du Douzième cycle triennal de reconstitution des ressources (FIDA12). Par ailleurs, grâce à la priorité qui leur a été accordée, les jeunes et les femmes ont pu créer et gérer leurs propres agroentreprises, entre autres mesures contribuant à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.