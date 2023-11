Congo-Kinshasa: RDC élection 2023 - Quid du déploiement du matériel électoral à travers le pays ?

Malgré le scepticisme qui s'observe encore chez bon nombre des Congolais, le processus électoral poursuit son bonhomme de chemin en RDC . On en est aujourd'hui à la dernière ligne droite avec le démarrage effectif de la campagne électorale depuis ce dimanche 19 décembre 2023 .

Sur le terrain la Ceni déploie au fur et à mesure du matériel électoral dans les différentes provinces . Et tout dernièrement lors de son séjour en Corée du Sud, le président de la Ceni s'est dit satisfait du travail abattu par la firme coréenne pour la finalisation de la production du matériel électoral commandé par la RDC dont notamment le dispositif électronique de vote . Une fois ces matériels livrés, ils seront acheminés à Kinshasa et aussi directement dans les autres provinces pour un déploiement efficace .

Mais pour une certaine opinion il existe bel et bien une lenteur dans le déploiement de ce matériel au risque de porter préjudice à la tenue des élections dans le délai constitutionnel car on en est plus qu'à quelques semaines de la date prévue pour les élections générales de décembre 2023. Une crainte qui n'a pas sa raison d'être car selon la Ceni, les efforts sont consentis depuis le début du processus électoral en cours pour que le calendrier électoral soit respecté.