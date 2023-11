Congo-Kinshasa: Inauguration d'un bloc de cinq cellules de haute sécurité à la prison militaire de NDOLO

Décryptage

Le magazine des nations unies reçoit dans ce premier entretien Monsieur Grégoire de nantes, chef de projet armes légères et petits calibres du service de lutte anti mines de la MONUSCO, UNMAS. Il parle du forum sur la validation du plan d'action Nationale de contrôle et de gestion des armes légères et petits calibres en RDC, qui s'est tenu le 7 novembre dernier à Kinshasa.

Nouvelles en bref

Selon des sources humanitaires dans la matinée du 13 novembre, des individus armés ont attaqué un convoi humanitaire dans le territoire de fizi au Sud-Kivu. Au cours de cette attaque, deux travailleurs humanitaires ont été enlevés, et trois de leurs véhicules ont été incendiés. La Coordonnatrice Humanitaire par intérim, Madame Suzanna Tkalec, exprime sa profonde préoccupation face à la multiplication des attaques contre les travailleurs humanitaires et la détérioration continue de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Cette situation a un impact grave sur l'accès humanitaire.

« Je salue la libération saine et sauve des deux travailleurs humanitaires, intervenue tard dans la soirée du lundi 13 novembre. Toutefois, je rappelle que les humanitaires ne sont pas des cibles. L'enlèvement des humanitaires est inacceptable et constitue une violation grave du droit international humanitaire. « Je condamne fermement cet acte et invite les acteurs armés à préserver l'espace humanitaire et à respecter le droit à l'assistance des personnes dans le besoin » » a-t-elle déclaré.

Malgré ce contexte d'insécurité très préoccupant, les partenaires humanitaires maintiennent néanmoins leur présence sur le terrain et intensifient leur engagement en fournissant de l'eau, de la nourriture, des soins de santé et des abris, là où c'est possible.

La coordonnatrice de la prévention de la famine pour les nations unies s'est rendue dans l'Est de la RDC la semaine dernière, RINA NGALANI a notamment visite le camp des déplaces de rousayo2 situé à l'ouest de GOMA. Les communautés des déplacés avec qui elle a pu échanger pendant plus d'une heure, lui ont part de rentrer chez elles et de récupérer leurs autonomies, notamment alimentaire. Mais les fonds manquent.

La MONUSCO à travers son unité d'appui à l'administration pénitentiaire, à apporter son soutien et remis officiellement un BLOC de haute sécurité à la direction de l'administration pénitentiaire de Ndolo à Kinshasa. C'était au cours d'une cérémonie inaugurale organisée hier samedi 18 novembre 2023. Cette remise s'inscrit dans le cadre de contribuer à la stabilisation du service pénitentiaire de NDOLO, et avoir suffisamment de l'espace permettant aux détenus d'être gardé dans le respect des règles nationales et internationales.

Invité

Le magazine des nations unies reçoit comme invite le major Hassan keira, le porte-parole militaire de la MONUSCO. Il revient sur l'opération springbok lance par mission onusienne visant a assurer la protection de la ville de Goma et la cite de Sake. L'officier de la MONUSCO présente également la situation sécuritaire qui a prévalue la semaine a ITURI. Mais aussi les actions menées par les casques bleus, pour protéger la population. Il s'entretien avec Sifa maguru.

Nouvelle de province

En ituri, Les opérations militaires de mutualisation entre les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO, contre les éléments des groupes armes réfracteurs au processus de paix, porte de fruits dans les territoires de Djugu, Mahagi, et Irumu. C'est ce qui ressort de la réunion mixte d'évaluation sécuritaire tenu mardi dernier par le gouverneur de province à bunia. Pour l'autorité provinciale l'objectif est de redynamiser ces opérations pour la protection des civils en cette période électorale. Le compte rendu de Marcel kizabiamungu ...

Question aux Nations unies

Les élections sont prévues à la fin de l'année en république démocratique du Congo, quel type d'appui que la MONUSCO apporte aux autorités congolaises pour préparer ces élections ? Madame Bintou keita Représentante spéciale du Secrétaire General des nations unies et cheffe de la MONUSCO a répondue à cette interrogation lors de son passage à New York dans une interview accordée à Onu Infos. On l'écoute.