Cote d'Ivoire: UDCY - Objectif, Assemblée nationale

L'Udcy veut siéger à l'Assemblée nationale en 2025 comme ce fut le cas en 2000 et 2010. A cet effet, l'Union démocratique et citoyenne (Udcy) a tenu « le Café citoyen », la 7e séance de l'École du parti, le 25 novembre 2023, à son siège à Abidjan Cocody Riviera 2.

Au cours de cette rencontre citoyenne autour du thème : « Mise en place d'un mécanisme de préparation de succès aux échéances électorales à venir : cas de Bangolo, M'Batto et Abobo », les militants réunis autour de leur président, Gnanzi Anicet, ont échangé sur la question de la mise en place d'un mécanisme de préparation aux élections législatives.

Les participants ont proposé l'élaboration d'un plan de quadrillage de trois communes à savoir Bangolo, M'Batto et Abobo pour en faire les bastions de leur parti. Pour réussir ce pari, ils vont procéder à l'implantation prioritaire des structures de base de leur formation politique dans ces trois localités. Ensuite, envisager des déplacements périodiques d'une délégation de la direction du parti dans ces trois communes afin de soutenir les cadres qui ont des velléités de candidature.

Outre cette mesure, ils ont décidé d'accentuer la médiatisation des activités de l'Udcy à travers des supports de communication écrite et audiovisuelle en négociant des plages avec certains organes de presse. Aussi, la décision a été prise de développer des actions de solidarité par « l'ONG Chainon de solidarité » dans ces trois localités et, enfin, organiser annuellement la « Journée » ou la « Semaine du citoyen ». Qui est un espace de promotion de la citoyenneté et de vulgarisation des idéaux du parti, de son projet de société et de son programme de gouvernement.

Faisant le point sur les élections municipales et régionales du 2 septembre 2023, l'Udcy a relevé que le bilan a été « globalement négatif ». Leur participation aux élections dans les circonscriptions de Cocody, Bangolo, San Pedro et du Gboklè a été un échec. « Les difficultés, obstacles et manquements ayant occasionné les échecs des candidats du parti doivent servir de leçons pour les échéances électorales à venir », a reconnu le président de l'Udcy.

« Pour ce faire, il importe de s'y prendre tôt et de déterminer dès maintenant les localités où l'Udcy doit regrouper ses forces dans le but d'avoir des élus. Il s'agit des localités de Bangolo, M'Batto et Abobo ; de mener des activités du parti (activités politiques et de pré-campagne) dans ces trois localités retenues sur la période 2024-2025 afin d'être présente constamment sur le terrain électoral ; de connaître dès à présent les candidats à la candidature issus desdites localités pour leur donner des outils nécessaires à la réussite aux élections (constituer une équipe ou un noyau aguerri à la chose électorale, avoir une bonne connaissance des réalités des circonscriptions électorales...) », a souligné M. Gnanzi.

Les citoyens ont également pris la résolution de participer régulièrement aux activités organisées par la Cei (rencontres, séminaires...), puis de travailler de façon méthodique sur les éléments électoraux tels que l'enrôlement, la liste électorale des circonscriptions en tenant compte des implications y afférentes.