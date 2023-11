Congo-Kinshasa: Musique - Quartier latin de Koffi Olomide totalise trente-sept ans d'existence

L'orchestre Quartier latin international de Koffi Olomide totalise, depuis le 26 novembre, trente-sept ans d'existence. De quoi être fier lorsqu'on considère le parcours élogieux de ce groupe musical qui a vu passer des générations entières jusqu'à se hisser au Panthéon de la musique africaine.

C'est avec une pointe d'émotion et de satisfaction que le fondateur de l'orchestre, Koffi Olomide, s'est permis de remercier, via une vidéo postée sur la toile, tous ceux qui ont apporté une pierre à l'édifice. Patrimoine par excellence de la culture congolaise, ainsi qu'il l'a qualifié, Quartier latin reste et restera un groupe mythique au travers duquel bien de talents se sont forgés. « Je me demande si l'histoire ne dira pas que Quartier latin est le plus grand orchestre que le Congo n'ait jamais eu au regard de ses chansons, de par son répertoire ainsi que par les personnes qui y sont passées", a déclaré le Grand Mopao avec une coupe de champagne à portée de main.

Il ne pensait pas si bien dire car, partout en Afrique et ailleurs, le label Quartier latin s'est imposé comme une marque de prestige. Avec son orchestre, Koffi Olomide, qui couvre près de cinq décennies de carrière, a sillonné le monde. Il est le premier artiste noir africain à remplir, avec ses musiciens, l'ex Bercy. De ses vingt-huit albums à succès produits, sept l'ont été avec Quartier latin. Koffi Olomide et son orchestre ont écrit les plus belles pages de la rumba congolaise dans un style lyrique qui mêle à la fois sensualité et romance. C'est le fameux « Tchatcho » qui a traversé les frontières.

Quartier latin a aussi vu passer dans ses rangs de futures stars de la musique congolaise telles que Fally Ipupa qui, aujourd'hui, pérennise le « Tchatcho » en y ajoutant des sonorités tirées des nouvelles tendances pop, tout en gardant ses fondamentaux. "Merci à tous ceux qui étaient dans Quartier latin et qui l'ont marqué chacun avec sa touche personnelle", a conclu Koffi Olomide, heureux par dessus tout de la longévité de son groupe, lui qui n'a pas encore arrêté de surprendre les mélomanes par la qualité de ses œuvres.