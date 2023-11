Congo-Kinshasa/Congo-Brazzaville: Football loisir - Un tournoi interuniversitaire réunit les étudiants du Congo à Kinshasa

Organisée par Princia Itoua, doctorante en médecine et présidente de l'organisation non gouvernementale Hope day after, la première édition du tournoi interuniversitaire de football « Hélène Tchiteya », réunissant les étudiants ressortissants de la République du Congo à Kinshasa, s'est achevée le 26 novembre au terrain de football du Petit séminaire de Kauka, dans la commune de Kalamu.

Trois établissements universitaires ont pris part au tournoi de football loisir, notamment l'Université de Kinshasa (Unikin), l'Institut supérieur des techniques appliquées (Ista) et l'Université Simon-Kimbangu (USK) où des jeunes du Congo Brazzaville parfond leurs connaissances dans différentes filières du savoir.

En finale de cette compétition, l'équipe de l'Unikin a battu celle de l'Ista par 2 buts à 1, au terme d'une partie engagée et disputée. Suarez Nsiama dès la 7e minute et le jeune Destin Onia, de la tête avant la fin de la première période, ont donné l'avantage à l'Unikin. Sorti en seconde période, Destin Onia s'est dit satisfait d'avoir marqué le but offrant la victoire à l'Unikin, lui qui avait failli signer dans un club à Brazzaville avant de traverser le fleuve Congo pour entreprendre ses études universitaires à l'Unikin. L'Ista a réduit le score dans les derniers instants de la partie, par l'entremise de Kelly Brech Mudingumba, qui est ingénieur en génie mécanique.

En fait, l'Unikin prenait ainsi une revanche sur l'Ista qui l'avait battue en première journée par 1 but à 0. L'Ista a accédé en finale grâce à un match nul d'un but partout face à l'USK, et c'est Kelly Brech Mudingumba qui avait marqué le but de l'Ista. L'Unikin compostait son billet pour la finale en battant l'USK par 1 but à 0.

Auteur de buts au cours du tournoi, Kelly Brech Mudingumba a reçu le trophée de meilleur buteur des mains du président Roger Linda Lepondo de la Communauté des ressortissants du Congo Brazzaville à Kinsha. Le trophée du vainqueur du tournoi a été remis à l'équipe de l'Unikin par le conseiller économique de l'ambassade de la République du Congo à Kinshasa, Ashley Danh Poutance.

Selon l'organisatrice Princia Itoua, la première édition du tournoi s'est tenue dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, en période de campagne « octobre rose et de novembre bleu », afin de rendre un hommage vibrant à Hélène Tchiteya, victime du cancer du sein et décédée il y a trois ans.

« Les objectifs du tournoi sont d'entretenir les liens sociaux inter jeunes qui sont le fondement du vivre ensemble ; redynamiser les liens sociaux entre jeunes ; assurer et renforcer la cohésion sociale et l'intégration des individus ; favoriser l'inclusion ; promouvoir le diagnostic précoce des cancers du sein et du col de l'utérus ; et sensibiliser aux cancers du sein et du col de l'utérus », a déclaré Princia Itoua, exprimant son satisfectit sur la réussite de l'événement.

Elle a vivement remercié l'ambassadeur de la République du Congo à Kinshasa, Mamina Cyprien Sylvestre, l'ensemble du corps diplomatique accrédité à Kinshasa, GM Service, l'entreprise Marnelle, Junior Tchiteya et tous les étudiants qui ont rendu possible la réalisation effective du tournoi.