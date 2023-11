Congo-Brazzaville: Dixième anniversaire de l'APV - Flegt - Le Congo et l'UE satisfaits des avancées

La célébration du dixième anniversaire de la mise en oeuvre du processus de l'Accord de partenariat volontaire (APV) sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux ( Flegt) entre la République du Congo et l'Union européenne (UE) a été une occasion pour les deux parties de noter les progrès réalisés et de plancher sur les perspectives de ce partenariat visant une meilleure gouvernance du secteur forestier.

La commémoration s'est faite en marge de la 18e session du Comité conjoint de mise en oeuvre (CCM) de l'APV-Flegt, tenue le 27 novembre à Brazzaville. A propos, les participants ont salué et passé en revue les avancées enregistrées depuis le lancement du processus APV-Flegt parmi lesquelles l'implication croissante des organisations de la société civile dans l'observation indépendante de la gouvernance et la gestion des ressources forestières; la mise en place du Système informatisé de vérification de la légalité (SIVL) et le déploiement de son module fiscalité ; l'adoption du nouveau code forestier et le renforcement des contrôles d'accès aux pistes forestières dans le cadre des activités des unités spéciales de lutte anti-braconnage.

« Nous avons raison de fêter avec faste aujourd'hui cet anniversaire en marge de la 18e session du CCM, parce qu'au fil de cette décennie, cet accord de partenariat a joué un rôle crucial dans la préservation de nos écosystèmes forestiers et a permis d'obtenir le nombre de résultats », a indiqué la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo.

Pour elle, cette cérémonie a revêtu un caractère particulier en ce qu'elle couronne une décennie d'effort conjoint de mise en oeuvre de ce partenariat axé non seulement sur la gestion responsable des forêts du Congo, mais également sur les nombreuses initiatives visant à renforcer les capacités du personnel dans un but unique de gestion efficace et éclairée des précieuses ressources naturelles.

Selon l'ambassadeur de l'UE au Congo, Giacomo Durazzo, la session technique relative à ce CCM a permis aux experts de dresser le bilan des différentes réalisations et des défis qui restent à relever. Sans minimiser les efforts déjà consentis, le haut représentant de l'UE a, par ailleurs, souligné l'importance d'intensifier les efforts de la part de l'ensemble des parties prenantes afin de progresser avec davantage de dynamisme vers une meilleure gouvernance forestière au Congo.

« Comme vous le savez, jusqu'à ce jour, notre principal défi demeure la pleine mise en service du SIVL. Nous appelons avec insistance à poursuivre son financement pour parvenir à un déploiement effectif du système et in fine, l'émission des certificats de légalité. L'UE s'est engagée à poursuivre son appui, mais notre objectif ultime ne pourra être atteint qu'avec des investissements provenant du budget public, accompagnés des appuis de la part des partenaires au développement », a-t-il déclaré.

Giacomo Durazzo a ajouté : « Il me semble particulièrement important de nous assurer que les investissements qui sont requis pour le déploiement du SIVL en 2024 sont bien inscrits dans le budget national ».

Pour marquer les dix ans de mise en oeuvre du processus de l'APV-Flegt, une exposition photographique inédite vient retracer les moments phares de ce partenariat, avec pour objectif de capturer l'essence de cet accord historique. Elle se veut un hommage aux acteurs qui ont contribué à sa mise en oeuvre durant ces dix dernières années, mais aussi à la beauté, la diversité et la fragilité des forêts du Congo. « Les photographies exposées reflètent le lien profond entre la nature et l'économie congolaise, ainsi que l'impact positif de l'APV-Flegt sur la vie des habitants et la conservation de leur environnement », a-t-on expliqué.

Rappelons que l'APV-Flegt est un accord international bilatéral entre l'UE et un pays exportateur de bois, dont le but est d'améliorer la gouvernance forestière du pays et de s'assurer que le bois importé dans l'UE remplit toutes les exigences réglementaires du pays partenaire. Concernant le Congo, ce partenariat signé en 2010 est une pierre angulaire dans la gestion durable de ces forêts exceptionnelles. II permet de renforcer l'application de la loi et d'assurer une exploitation raisonnée de la forêt.

L'accord permet également de renforcer la transparence du secteur, en offrant aux acteurs nationaux concernés, notamment le gouvernement, la société civile et le secteur privé un espace d'échange commun. Les dispositifs mis en place avec l'appui de l'APV doivent permettre d'assurer la légalité du bois exporté vers l'UE et de réduire l'exploitation forestière illégale au niveau national.