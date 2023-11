Afrique: Championnat d'Afrique d'athlétisme pour sourds - Médaille d'argent pour l'Algérien Mohamed Naceur

NAIROBI — L'athlète de l'équipe nationale d'athlétisme sourds, Mohamed Naceur a remporté la médaille d'argent du concours de Longueur, lors de la 1re journée de la 2e édition du Championnat d'Afrique (Deaf Africa /garçons et filles), qui se déroule à Nairobi jusqu'au 30 novembre, a-t-on appris, mardi, auprès de l'entraineur national.

Naceur a terminé le concours auquel ont pris part sept athlètes, en deuxième position, grâce à un saut mesuré à 5.72m réussi à son 4e essai.

La médaille d'or est revenue au Kenyan Kelvin Kipkogei, grâce à 6.16m, réalisé à son second essai, mettant du coup la pression sur ses adversaires.

La 3e place du podium est occupée par l'autre Kényan Nicholas Negno avec un saut à 5.37m.

Lors des épreuves de cette première journée, " très perturbante pour tous les athlètes, étant entamée après presque deux heures de retard", selon le coach national, Taher Salhi, un autre athlète algérien a pris part à la finale du 400m.

Abdellah Didoune a terminé la course au pied du podium, en un temps 55.19, très loin derrière les trois kényans, vainqueurs de l'épreuve. Le titre africain a été gagné par Isaac Tong 'I (49.50), devant George Muthee (51.65) et Edwin Terer (52.49).

L'Algérie participe avec sept athlètes garçons au Championnat d'Afrique d'athlétisme de Nairobi, avec comme objectif " réaliser des podiums dans les épreuves et tenter de réaliser les meilleures performances possibles aux concours", selon l'entraineur national.

Lors de la première édition des Championnats d'Afrique d'athlétisme pour Sourds qui s'est déroulée également à Nairobi en 2019 (16-22 septembre) à laquelle elle avait pris part avec les garçons seulement, l'équipe algérienne avait terminé en 5e position au classement général, avec un total de 4 médailles (1or, 1 argent et 2 bronze).

Les athlètes algériens retenus pour la compétition: Zeghbib Abdelouahid (800m et 1500m), Hamoudi Oualid (800m et 1500m), Didoune Abdellah (400m et 800m), Yattou Mohamed Yasser (1500m et 5000m), Naceur Mohamed (110m, 400 et longueur), Bouadjila Taha et Attou Abdessamad (poids, disque et marteau).