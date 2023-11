Angola: L'ambassadeur Tulinabo Mushingi souligne le renforcement de la coopération Angola/États-Unis

Luanda — L'ambassadeur américain, Tulinabo Mushingi a considéré mardi, la rencontre entre les Présidents João Lourenço et Joe Biden, prévue jeudi prochain, comme un reflet de la reconnaissance des résultats positifs du partenariat Angola-États-Unis d'Amérique.

Se confiant à la presse, dans le cadre de la rencontre de jeudi à la Maison Blanche, le diplomate a déclaré qu'il s'agissait d'une démonstration de la croissance du partenariat entre l'Angola et les Etats-Unis au cours des 30 dernières années, ainsi que le reflet de la reconnaissance des dirigeants que les deux pays peuvent obtenir des résultats encore plus positifs pour les Angolais et les Américains.

"Les États-Unis sont déterminés à travailler avec l'Angola pour créer davantage d'opportunités pour améliorer la vie des citoyens des deux pays", a renforcé le diplomate américain.

Tulinabo Mushingi a déclaré que la perspective est que les deux Présidents, au cours de la réunion, discuteront de la croissance des investissements américains en Angola, de l'augmentation du commerce bilatéral, du renforcement de la coopération dans les initiatives de partenariats d'infrastructures, en particulier celles liées au corridor de Lobito, et des investissements mondiaux dans les domaines les plus variés.

Selon le diplomate, les deux hommes d'État pourront également parler du leadership de l'Angola dans les initiatives de paix et de sécurité au niveau régional et mondial.

Dans un communiqué, la Présidence de la République a déclaré que les deux Présidents donneront la priorité à la coopération bilatérale dans des domaines tels que le commerce, l'investissement, le climat et l'énergie, et en particulier le développement du corridor de Lobito qui reliera l'Angola, la République démocratique du Congo et Zambie.