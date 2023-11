Angola: Le gouverneur de Lunda Sul souhaite la réhabilitation de la nationale 195

Saurimo — Le gouverneur de Lunda Sul, Daniel Neto, a défendu lundi la réhabilitation de la route nationale 195, qui relie la commune de Muriege, Cassai Sul, à la frontière avec la République démocratique du Congo.

Daniel Neto a expliqué que la réhabilitation de la route facilitera l'échange de marchandises entre les deux pays et la rendra plus fluide et compétitive en termes financiers.

Le gouverneur a également souligné la construction de deux stations-service (diesel et essence) le long des routes entre les municipalités de Cacolo et Dala, en tenant compte du trafic dans ces zones.

Il a fait savoir que la frontière avec la République Démocratique du Congo est longue de 282,5 kilomètres, c'est pourquoi il est urgent d'acquérir des ressources en eau et en terre, pour permettre une plus grande inspection de la zone, par la Police des Frontières et des Gardes, ainsi que la construction de commissariats de police.

D'autre part, il a informé le Président de la République que l'aéroport Deolinda Rodrigues, faute de clôtures, a vu son système d'éclairage, de communication et de navigation saboté, ce qui nécessite d'être réhabilité et scellé pour assurer une plus grande sécurité aux avions et aux équipements.

Daniel Neto a également demandé la construction de 510 logements dans toutes les municipalités, pour attirer plus de personnel pour travailler dans ces zones, car elles ne disposent pas d'infrastructures décentes pour accueillir les techniciens et les jeunes à la recherche d'un logement.