Angola: Luele s'attend à une augmentation de la production de diamants

Saurimo — La Société minière de Luele s'attend à une croissance de la production de diamants de 8,6 millions de carats pour la période triennale 2024/2026, contre 5,4 millions au cours de la même période précédente, contribuant à l'économie et au repositionnement du pays dans le classement mondial de ce minéral.

La mine a un potentiel d'extraction de 628 millions de carats de diamants de réserve estimés à 600 mètres de profondeur.

Selon le président du Conseil d'administration de Luele, Rómulo Camuse, pour relever ce défi, un effort financier estimé à 843 millions de dollars américains sera nécessaire.

En termes de revenus, cela s'élève à environ 1,9 milliard de dollars. Concernant la création d'emplois, Rómulo Camuse a déclaré qu'actuellement, la mine compte plus de 1.380 travailleurs nationaux et étrangers et qu'une croissance est attendue à moyen et long terme.

De 2017 à septembre de cette année, 37,7 millions de mètres cubes de minerai ont déjà été extraits de la mine de Luele, permettant la récupération d'un peu plus de cinq millions de carats.

Située dans la province de Lunda Sul, Luele est une mine de gisement de kimberlite. Elle a une capacité de 1 500 travailleurs et, dans la première phase, on s'attend à ce qu'elle atteigne un peu plus d'un million de carats par an et un chiffre d'affaires brut de 60 millions de dollars par an.