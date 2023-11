Maroc: Fès - Focus sur les opportunités offertes par l'organisation du Maroc du Mondial-2030

Fès — Une rencontre sur les perspectives et les opportunités qu'offre l'organisation par le Maroc de la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal, a été organisée, lundi à Fès, à l'initiative de l'Institut des Sciences du Sport de Fès et la "Chaire ALECSO pour la Communication".

Intervenant à cette occasion, Ali Abdel Raouf, professeur d'architecture et d'urbanisme à l'Université Hamad Ibn Khalifa au Qatar, a souligné que l'organisation d'un événement d'envergure mondiale comme le Mondial revêt une importance particulière en raison de son caractère festif, ajoutant que cet événement se répercutera positivement sur les pays et les villes qui auront ce privilège.

Dans son exposé intitulé "L'organisation par le Maroc de la Coupe du Monde et les opportunités de développement: leçons tirées de l'expérience qatarie", M. Abdel Raouf, également membre consultatif dans la conception de la vision urbanistique pour la préparation du Qatar à la Coupe du Monde 2022, a mis en avant le rôle du sport en tant que moteur de développement, faisant savoir que la Coupe du Monde offre l'opportunité de promouvoir le tourisme, renforcer les infrastructures touristiques et sportives, et encourager les transports publics durables.

L'expert qatari a mis en lumière l'expérience du Qatar, "qui a transformé avec succès l'accueil de la Coupe du Monde 2022 en une action durable ayant un impact sur la vie de la société et des générations futures".

Dans une déclaration à la MAP, Abdelghani Achkar, Directeur par intérim de l'Institut des sciences du sport et vice-président de l'Université Sidi Mohammed Ben Abdallah, a affirmé que l'Institut qui s'engage dans l'organisation d'activités scientifiques, culturelles et sportives, entend éclairer, à travers cette rencontre, les étudiants et d'enrichir leurs connaissances en accueillant des conférenciers, des personnalités et des acteurs du sport, couvrant ainsi divers domaines.

Il a ajouté que ces rencontres offrent une opportunité précieuse aux étudiants en gestion et administration du sport, pour comprendre et s'informer sur les préparatifs nécessaires avant et pendant l'organisation d'événements tels que la Coupe du Monde mais aussi pour tirer profit de l'héritage sportif laissé après la tenue de tels événements.