Maroc: Assemblée de l'OMI - Série d'entretiens de M. Abdeljalil à Londres

Londres — Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, a eu, lundi à Londres, une série d'entretiens avec plusieurs de ses homologues, en marge de sa participation à la 33ème session de l'Assemblée de l'Organisation Maritime Internationale (OMI).

Ces rencontres ont examiné les moyens de donner une impulsion à la coopération bilatérale entre le Maroc et ses différents partenaires dans le domaine du transport, a indiqué M. Abdeljalil dans une déclaration à la MAP, notant que ces échanges ont également permis de mettre l'accent sur la volonté du Maroc de faire de son versant atlantique un espace d'intégration économique, au profit du développement des pays africains.

Ainsi, M. Abdeljalil s'est entretenu avec le ministre coréen des océans et de la pêche, Cho Seung-Hwan, des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine du transport maritime, notamment en ce qui concerne la durabilité du secteur et sa digitalisation.

Lors d'une rencontre avec son homologue de Malaisie, Anthony Loke Siew Fook, le responsable marocain a mis l'accent sur le développement du cadre de coopération technique entre les deux pays dans le domaine portuaire et maritime, ainsi que de l'expérience de régionalisation de la gestion des ports.

M. Abdeljalil a également échangé avec le ministre du transport et de l'aviation de Sierra Leone, Alhaji Fanday Turay, qui a salué l'excellence des relations entre les deux pays, faisant part de la volonté de son pays de développer la coopération avec le Maroc dans le domaine du transport aérien et maritime.

A l'occasion d'une réunion axée sur le partenariat maroco-congolais, le ministre congolais des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Sayi, s'est félicité, de son côté, de la coopération bilatérale dans les secteurs aérien et maritime, ainsi que du travail de la commission mixte des deux pays dans les domaines du transport routier et de la sécurité routière.

En compagnie de l'ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui, M. Abdeljalil a aussi eu une rencontre avec le Secrétaire général de l'OMI, Kitack Lim, qui a été l'occasion de revenir sur la participation active du Royaume au sein des organes de l'Organisation et sa disposition à s'investir davantage dans la coopération multilatérale.

Par ailleurs, M. Abdeljalil a rappelé que l'OMI joue un rôle crucial pour assurer le développement d'une industrie maritime à la fois profitable commercialement et respectueuse des conditions de sûreté et de sécurité.

L'organisation oeuvre à résoudre les problèmes liés au réchauffement climatique et aux enjeux de la digitalisation et des navires autonomes, a-t-il ajouté, rappelant que le Maroc est membre de l'organe exécutif de l'OMI depuis plusieurs années, et cette Assemblée est l'occasion idoine de réaffirmer l'engagement du Royaume à développer un secteur maritime respectueux de l'environnement.

Le Maroc participe à la 33e session de l'Assemblée de l'OMI, qui se poursuit jusqu'au 6 décembre, avec une délégation de haut niveau conduite par le ministre du Transport et de la Logistique, et composée de responsables du ministère et des établissements et entreprises publics opérant dans le secteur du transport maritime.