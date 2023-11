Maroc: L'éclat du football révèle le besoin d'une politique publique du sport (expert)

Rabat — Les performances que ne cessent d'enchaîner les clubs marocains de football, comme les sélections nationales toutes catégories confondues, devraient servir de cas d'école pour l'élaboration d'une politique publique du sport, selon Moncef El Yazghi, chercheur en politique du sport.

"Il y a une absence d'une politique publique dans le domaine sportif au sens large du terme. Ce que nous vivons aujourd'hui est le résultat d'une politique footballistique, car elle est bien fondée et organisée selon une vision claire et précise", a souligné M. El Yazghi dans une déclaration à la MAP.

L'éclat du football national, qui est du reste le fruit d'une politique footballistique bien ficelée, ne devrait pas amener les décideurs à dormir sur leurs lauriers, a-t-il noté, mettant en garde contre la propension à marginaliser les autres disciplines sportives.

"Les autres sports font l'objet de résultats circonstanciels et ne sont pas basés sur une stratégie claire et bien définie qui veille à fournir des moyens logistiques et matériels, comme c'est le cas pour le football" , a-t-il fait observer.

Il a plaidé dans ce sens pour un accès plus équilibré aux infrastructures en fonction de la répartition de la population afin de trouver une compatibilité dans la catégorisation des pratiquants du sport, selon qu'ils soient adhérents à des clubs ou à des fédérations, des amateurs ou des pratiquants pour le loisir.

En 2019, un rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE) a révélé que l'activité sportive n'occupe pas encore la place qui devrait lui être accordée au sein de la politique de développement du pays et reste encore peu développée au sein de la population.

Ce constat a été corroboré par un rapport de la Cour des Comptes au titre des années 2019 et 2020, ayant enregistré un retard remarquable dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale du sport à l'horizon 2020.

Pour M. El Yazghi, qui avait pris part à une session du CESE en 2019, la généralisation de la pratique sportive consiste aussi et surtout à redonner ses lettres de noblesse au sport scolaire et à promouvoir le sport universitaire qui connait "une dégringolade tout aussi alarmante".

Ceci est d'autant plus urgent qu'un sondage du CESE de 2022 a révélé le faible nombre de pratiquants et de licenciés au Maroc, en l'absence d'une politique publique pouvant changer le sport comme secteur à caractère social.

Le sport est un droit solennellement consacré par la Constitution, qui stipule l'égal accès des Marocains à l'éducation physique et appuie la promotion du sport par les pouvoirs publics.

La Stratégie nationale a formulé une vision prometteuse pour une politique sportive d'actualité, articulée autour de "l'ancrage de la pratique sportive et ses valeurs dans le quotidien de chacun, pour faire du Maroc une terre de sport et un creuset de champions".

Depuis 2020, le montant des dépenses alloué au fonds national du développement du sport est passé de 800 millions à 1 milliard de dh.

"Nous vivons toujours au rythme de la scène footballistique et non pas d'une scène sportive globale couvrant tous les sports et dotée d'une infrastructure sportive complète gardant à l'esprit l'augmentation du nombre de pratiquants dans divers sports ", déplore toutefois M. El Yazghi.

Rappelant que le message royal de 2008 a su poser les jalons d'une stratégie clairement définie, il a soutenu que la "mise en oeuvre du message royal, tel quel, nous permettra de parvenir à une stratégie sportive intégrée".

Il convient alors aux décideurs de chausser les bottes de sept lieues pour l'élaboration d'une politique publique du sport englobant toutes les disciplines. Après tout, "une seule hirondelle ne fait pas le printemps !"