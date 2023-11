Sénégal: Dagana - Des autorités souhaitent l'introduction du 'pekaan' dans le patrimoine culturel national

Gaé — Les autorités locales du département de Dagana ont plaidé récemment, à Gaé (nord), pour l'introduction du "pekaan" dans le patrimoine culturel national.

Elles ont fait ce plaidoyer lors de la première édition de la nuit culturelle de la commune de Gaé, en présence du directeur du patrimoine culturel, du directeur général du Grand Théâtre et du directeur national de l'École nationale des arts.

Le "pekaan" est décrit comme "une forme littéraire traditionnelle propre aux pêcheurs du Fouta-Toro", une région située à cheval sur la Mauritanie et le Sénégal.

Guellâye Aali Faal, décédé au début des années 1970, est le "poète emblématique" de cette forme littéraire.

L'administrateur général du Monument de la renaissance africaine de Dakar et plusieurs autorités administratives et locales de Dagana et de Richard-Toll ont pris part à la nuit culturelle du "pekaan", organisée par l'équipe municipale de Gaé.

Des expositions et des démonstrations ont eu lieu lors de cet événement culturel. Selon Abdou Khadre Ndiaye, le maire de Gaé, le but de cette manifestation est de valoriser le patrimoine immatériel.

"Le 'pekaan' est une sonorité [...] sans instruments sonores. C'est ce qui lui donne son originalité, sa pureté et sa profondeur", a expliqué M. Ndiaye lors de l'événement.

Il invite les autorités à le "revisiter".

Abdou Khadre Ndiaye promet de faire en sorte que ce patrimoine puisse être reconnu à sa juste valeur.

De même s'est-il engagé à contribuer à sa diffusion et à sa transmission aux générations à venir. "La ville de Gaé est un lieu de savoir, et toutes ses composantes doivent être valorisées et protégées comme l'ont fait les anciens", a dit M. Ndiaye.

Un plan de valorisation du "pekaan" sera élaboré et mis en oeuvre, selon le maire de Gaé.