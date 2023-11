Maroc: Transport aérien. La nouvelle ère d'expansion de la RAM mise en exergue à Casablanca

La compagnie nationale dévoile ses plans pour renforcer sa position sur la scène mondiale du transport aérien à la FSJES

La nouvelle ère d'expansion de la Royal Air Maroc (RAM) a été au centre d'une conférence, tenue vendredi à l'initiative de la fondation universitaire de la Faculté des sciences juridiques et sociales (FSJES) Ain-Chock "LINKS".

Cette rencontre a constitué, pour la compagnie nationale aérienne, une occasion de dévoiler ses plans ambitieux pour renforcer sa position sur la scène mondiale du transport aérien, mais aussi pour relever les défis actuels et anticiper les opportunités futures.

Devant une audience composée d'étudiants et de chercheurs, le PDG de la RAM, Abdelhamid Addou, a ainsi mis en lumière la contribution significative du Maroc à l'inclusion économique de l'Afrique, à travers notamment le développement du transport aérien sur le continent, rapporte la MAP.

M. Addou a fait part de l'engagement de la RAM de suivre les différentes ambitions et stratégies sectorielles du pays tout en garantissant un écosystème extrêmement vivant et dynamique afin d'accompagner le rayonnement diplomatique et sportif du pays.

"La conférence d'aujourd'hui me permet de partager avec les étudiants de la faculté cette nouvelle vision de la RAM pour les 10 prochaines années", a-t-il déclaré.

%

La compagnie a relevé avec succès les défis multiples auxquels elle a été confrontée, particulièrement la crise sanitaire, a-t-il soutenu, notant que cette épreuve a été le catalyseur d'une transformation audacieuse et d'une digitalisation stratégique, redéfinissant l'approche de la RAM et la propulsant vers de nouveaux sommets dans un contexte post-Covid, renforçant ainsi sa résilience.

"Nous avons franchi plusieurs étapes cruciales, et notre trajectoire reste résolument positive. La vente en ligne, au coeur de notre stratégie, amplifie notre agilité et notre efficacité à tous les niveaux opérationnels", a souligné M. Addou, démontrant ainsi l'engagement continu de la RAM envers l'innovation et l'adaptabilité.

Le positionnement géographique privilégié du Maroc, entre l'Afrique et l'Europe, confère à la RAM un potentiel exceptionnel dans la région Ouest. Il a évoqué les objectifs à moyen et long termes de la compagnie qui se reflètent dans la couverture intégrale du continent africain et une expansion vers l'Europe de l'Est, visant ainsi à renforcer les liens essentiels entre les deux continents.

Cette stratégie audacieuse positionne la RAM comme un acteur clé dans la connectivité mondiale et souligne son engagement envers le développement continu dans le secteur aérien, a ajouté le responsable.

Dans une déclaration à la MAP, le doyen de la FSJES Ain-Chock, Abdellatif Komat, a indiqué que cette conférence a pour objectif de jeter la lumière sur la stratégie à moyen et long termes de la compagnie conformément aux orientations nationales en matière de tourisme.

"Cette stratégie s'inscrit dans la continuité des ambitions du Maroc, visant à doubler son flux touristique tout en favorisant la complémentarité économique et la communication avec les nations africaines", a-t-il poursuivi.