Ethiopie: L'UIT réitère son engagement à soutenir les ambitions de l'Éthiopie en matière de numérisation

<strong>Addis Ababa — L'Union internationale des télécommunications travaille en tandem avec le gouvernement éthiopien pour tirer le meilleur parti de l'énorme potentiel du pays et réaliser la stratégie numérique nationale, a déclaré Anne-Rachel Inne, directrice régionale de l'UIT pour l'Afrique.

Pour tirer parti des avantages du monde numérique, l'Éthiopie a adopté une stratégie de transformation numérique pour 2025.

Cette stratégie vise à exploiter le potentiel numérique du pays et à tirer parti de la technologie pour mettre en place un développement économique numérique aligné sur les plans de développement nationaux.

Lors d'un entretien exclusif avec ENA, Mme Inne a déclaré que l'Éthiopie est sans aucun doute l'un des pays les plus peuplés du continent et qu'il est important que nous collaborions avec le gouvernement et que nous répondions à ses priorités.

Elle a ajouté : "Nous avons déjà commencé à cartographier le pays pour voir où se trouve la connectivité et les endroits où il n'y en a pas, et comment nous connectons les gens".

L'UIT s'efforce également de connecter les écoles, dont la population est très jeune. Il est important qu'ils aient les compétences nécessaires pour pouvoir exercer tous les nouveaux types d'emplois, a-t-elle affirmé.

Soulignant l'énorme potentiel de l'Éthiopie en raison de sa population nombreuse, elle a déclaré : "Un pays vaste et très peuplé peut pratiquement constituer un marché en soi, c'est pourquoi nous devons aider l'Éthiopie à tirer le meilleur parti de ce potentiel.

La directrice régionale de l'UIT a également évoqué la collaboration de son institution avec l'Éthiopie dans la mise en oeuvre de la stratégie, qui évalue comment les technologies numériques peuvent être utilisées pour développer une société inclusive, fondée sur la connaissance et prospère, en identifiant des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, les chaînes de valeur manufacturières mondiales, les services basés sur les technologies de l'information et le tourisme numérisé.

"Nous travaillons en tandem avec le gouvernement, car le pays dispose d'une stratégie numérique nationale. Nous travaillons avec eux, puis nous répondons à toutes les demandes spécifiques qui parviennent à l'UIT, et c'est ainsi que nous travaillons en Éthiopie et sur l'ensemble du continent".

Rappelons que l'Union internationale des télécommunications a lancé des centres de transformation numérique (DTC) à Addis-Abeba en 2022 en vue de renforcer les capacités numériques des citoyens du pays.

L'initiative DTC aidera également l'Éthiopie à améliorer l'utilisation de la technologie numérique pour l'enseignement et l'apprentissage, l'administration, la recherche, entre autres.

Selon l'UIT, l'initiative propose une formation aux compétences numériques de base afin d'améliorer la culture numérique et de favoriser l'adoption des outils numériques par les personnes situées au bas de la pyramide sociale. Elle propose également des formations numériques de niveau intermédiaire pour permettre aux utilisateurs d'acquérir des compétences adaptées à l'emploi, d'améliorer l'efficacité sur le lieu de travail et d'accroître les chances d'employabilité.

En ce qui concerne la nécessité de changer le programme de numérisation de l'Afrique en général, M. Inne a souligné qu'un changement était nécessaire au niveau de la politique et de la réglementation.

Elle a déclaré que l'expertise réglementaire doit être développée en permanence pour intégrer les nouvelles technologies, les compétences et les aptitudes afin de permettre une prise de décision fondée sur des données et des preuves.

Pour la directrice régionale, le rythme rapide de l'innovation technologique et l'augmentation du volume des services en ligne exigent une politique et une réglementation adaptées.

"À tous les niveaux, l'UIT aide les gouvernements et les pays africains membres de l'UIT, ainsi que de nombreux secteurs privés et la société civile. Nous essayons donc, dans la mesure du possible, de travailler ensemble.