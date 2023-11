Ethiopie: Forum de promotion du tourisme éthio-chinois organisé à Pékin

<strong>Addis Ababa — Le forum de promotion du tourisme éthio-chinois s'est tenu aujourd'hui à l'ambassade d'Éthiopie à Pékin, dans le but de promouvoir l'Éthiopie en tant que destination touristique et d'attirer davantage de touristes chinois dans le pays.

L'ambassadeur d'Éthiopie en Chine, Tefera Derbew, a prononcé un discours d'ouverture convaincant sur les opportunités et le potentiel de l'industrie touristique éthiopienne, soulignant la diversité de la culture du pays, ses paysages à couper le souffle, sa faune abondante, ainsi que son histoire et son patrimoine uniques.

Il a exhorté les agences de voyage chinoises à inciter leurs clients à visiter fréquemment l'Éthiopie.

Le forum a attiré plus de 274 participants de 214 associations touristiques et voyagistes, selon l'ambassade d'Éthiopie à Pékin.

Des représentants du ministère de la culture et du tourisme de la République populaire de Chine et du bureau municipal de la culture et du tourisme de Pékin étaient également présents.

Du côté éthiopien, le ministre de la culture et des sports, le ministre du tourisme, le directeur général des affaires du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Océanie du ministère des affaires étrangères, le directeur de la branche Beijing d'Ethiopian Airlines et le président de l'association touristique éthiopienne ont prononcé des discours et fait des présentations sur les opportunités touristiques en Éthiopie.

Les participants ont souligné la nécessité pour les touristes chinois de mieux comprendre la culture et l'histoire éthiopiennes afin d'apprécier pleinement le pays en tant que destination touristique.