Ile Maurice: Vers une année record

Vous songez à partir en vacances à Rodrigues au pied levé ? Alors, il faut faire vite. Il ne reste pratiquement plus de billets d'avion pour le mois de décembre et pour le début de janvier. Air Mauritius, apprend-on, a déjà classé ses vols. Quatre à dix vols par jour sur la petite île à partir de la semaine prochaine. Cependant, avec la demande croissante venant des touristes souhaitant visiter l'île, cela risque de ne pas être suffisant. Les sièges disponibles sont peu nombreux et dépendent des jours, apprend-on. La commission du Tourisme croit même que ce sera une année de record.

Le gouvernement régional de Rodrigues avait pourtant prévu, en début d'année, d'accueillir 90 000 touristes en 2023. Mais les indications font croire qu'ils feront mieux que leur attente, même plus que le nombre d'arrivées de 2022 quand 83 619 passagers ont débarqué à Rodrigues. De plus, le nombre de touristes, entre janvier 2023 au mois d'octobre de cette année, s'élève à 73 603 contre 42 604 pendant la même période l'année dernière. Le commissaire du Tourisme, Alain Wong So, ne peut que se réjouir de cette nouvelle. «Nous ne voulons pas vendre la peau de l'ours, mais nous sommes confiants que ce sera une belle année. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'arrivées record. Je suis confiant, avec le nombre de vols entre Maurice et Rodrigues soutenus par les arrivées directes de l'île de La Réunion, que nous avons dépassé l'objectif. Il ne faut pas oublier qu'il y aura quatre bateaux de croisière qui feront escale à Rodrigues en décembre également.»

Ce sont majoritairement des Mauriciens qui visitent l'île Rodrigues. Ils étaient 51 799 en 2022 qui ont découvert ou redécouvert les facettes de cette île. Il nous revient que de janvier à octobre de cette année-ci, il y a eu 20 000 touristes mauriciens de plus qu'à la même époque de l'année dernière. Devant cet engouement, il nous revient que beaucoup d'agences de voyages ne vendent plus de billets pour Rodrigues. Chez Air Mauritius, il y a encore quelques billets disponibles, mais sur certains jours, notamment à l'approche du weekend, il est encore plus difficile de trouver un billet. On nous a également fait savoir que les activités d'Air Mauritius entre les deux îles en cette période de pointe sont plus intenses, plus qu'avant la pandémie et l'année dernière.

Il n'y a pas que les sièges d'avion qui sont remplis. Aurèle André, secrétaire de l'Association du tourisme réuni, affirme que beaucoup d'auberges et de gîtes sont pratiquement réservés pour le mois de décembre. Rodrigues compte officiellement un millier de chambres. Mais avec la fermeture de l'hôtel Cotton Bay pour rénovation et l'hôtel Mourouk qui ne fonctionne pas à pleine capacité, le nombre de chambres est réduit. «C'est une bonne chose que le tourisme reprenne. Nous avons souffert pendant la pandémie. Il n'y a pratiquement plus de places dans les établissements. Beaucoup de touristes et beaucoup de Rodriguais rentrent pour passer les fêtes en famille. Cela peut paraître étonnant qu'il y ait davantage de touristes alors que le nombre de chambres n'augmente pas. Cependant, beaucoup de touristes vont aussi chez des amis ou chez des proches», dit Aurèle André. D'après nos informations, quelques agences de voyages qui ont des accords avec des hôtels et des auberges ont toujours des chambres à leur disposition.

Par ailleurs, il est encore plus difficile de trouver un billet de Rodrigues pour l'Ile Maurice, nous déclare un opérateur touristique, en cette période. Il en est de même pour des Rodriguais qui avaient un billet ouvert et qui souhaitent rentrer chez eux. D'ailleurs, une équipe de karaté qui devait participer à une compétition à l'Ile Maurice n'a pas eu de billets pour leurs membres la semaine dernière. D'après une source à Rodrigues, c'est un problème qui revient chaque année en cette période. «Ce n'est pas la faute d'Air Mauritius. Il ne faut pas oublier que c'est une compagnie commerciale. Elle vend des billets aller-retour aux touristes pour remplir ses avions. Mais comme les Rodriguais décident souvent de prendre l'avion au dernier moment, il n'y a pas de place. C'est un gros problème qui revient chaque année», déclare-t-elle.

Aurèle André propose de réserver quelques sièges par jour pour des urgences médicales et de vendre des «compassionate tickets» pour les passagers endeuillés ou qui doivent se rendre au chevet d'un proche parent gravement malade.