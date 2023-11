Ile Maurice: PRO CEMENT bas carbone 52,5 lancé dans l'océan Indien

Conscients des enjeux environnementaux dans le secteur de la construction et engagé dans une stratégie de référencement des produits bas carbone et biosourcés, dédiés au Bâtiment et Travaux Publics (BTP), le groupe Ravate et Hoffman Green Cement Technologies, se lancent dans la commercialisation et la distribution de PRO CEMENT bas carbone 52,5.

Julien Blanchard, président du directoire d'Hoffman Green Cement Technologies, était à La Réunion ce mois-ci pour la présentation officielle du ciment en compagnie d'Abdoullah Ravate, président-directeur général du groupe Ravate Professionnel et les acteurs de la construction de l'océan Indien.

Ce ciment est issu d'un processus de fabrication à faible émission de dioxyde de carbone (CO2). Le PRO CEMENT 52,5 H-UKR N est un ciment fabriqué à froid en France, sans clinker, et il a une empreinte carbone réduite par 3,5 fois comparativement à un ciment CEM I traditionnel. Traditionnellement, les ciments sont fabriqués avec des matériaux qui doivent être cuits à 1 450 degrés pendant 16 heures. Chaque année, la consommation mondiale de ciment atteint les 4,6 milliards de tonnes, contribuant ainsi à hauteur de 7 % aux émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO2). Cette proportion est trois fois supérieure aux émissions de carbone générées par le secteur du transport aérien.

Ce ciment peut être utilisé sans modification des pratiques habituelles, en intérieur ou en extérieur, en béton armé ou nonarmé pour béton de chantier ou encore en préfabrication, entre autres utilisations. L'objectif est de rendre le ciment bas carbone accessible à l'ensemble des acteurs du secteur de la construction.

«En tant que groupe ayant à coeur le développement durable, nous souhaitons apporter notre contribution afin de réduire les émissions de CO2 de manière novatrice, tout en préservant la planète», déclare le PDG du pôle professionnel et directeur du groupe Ravate. Abdoullah Ravate poursuit en disant que «ce ciment, plus performant et plus écologique, change la donne pour nous, les acteurs de l'industrie de la construction».

Julien Blanchard souligne, pour sa part, la nécessité «de s'assurer que toute création de valeur économique soit accompagnée d'une création de valeur environnementale.» De plus, le président du directoire d'Hoffman Green Cement Technologies, exprime sa fierté quant à la collaboration renouvelée avec le groupe Ravate. En tant qu'«acteur de l'économie indo-océanique, nous sommes très fiers de nous associer une nouvelle fois avec le groupe Ravate, qui partage nos valeurs. En combinant nos forces, nous croyons fermement que nous pourrons réduire l'impact environnemental du secteur de la construction dans l'océan Indien, où nous jouons un rôle dans l'économie»