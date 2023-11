Congo-Kinshasa: Uvira - Démarrage des travaux du pont métallique Kalima-Benge

L'Office des routes a démarré, lundi 27 novembre, les travaux de montage d'un pont métallique, endommagé par des eaux des pluies à Kalima-Benge, territoire d'Uvira (Sud-Kivu). Une équipe de cette entreprise publique, dirigée par l'ingénieur Deo Ngongo supervise ces travaux qui dureront 7 jours au maximum.

L'objectif, selon lui, est de parer urgemment au plus pressé pour rétablir le trafic coupé depuis cinq jours entre le port public de Kalundu, le deuxième en termes d'importance ouvert à l'extérieur du pays et le reste de la ville d'Uvira.

« Ce pont a son modèle de montage que nous sommes en train de faire. Petit à petit, vous allez constater ce qui se fait. S'il fallait songer à une déviation, ça allait prendre beaucoup de temp et beaucoup de moyens. Mais comme il y avait cette disponibilité de ce pont et que ça peut nous prendre moins de temps, c'est pour cela que nous sommes venus. On nous a dépêché pour qu'on puisse jeter ce pont, pour qu'il y ait rétablissement du trafic dans le plus bref délai », a indiqué l'ingénieur Deo Ngongo

Sauf imprévu, l'équipe de l'Office des routes compte terminer ces travaux dans une semaine.

L'ingénieur Ngongo a par ailleurs fait part des conditions de travail difficiles, marquées par des embouteillages

« Pendant la journée nous travaillons en essayant de guider les passants et on va évoluer petit à petit. Et pendant la nuit quand il n'y aura plus de circulation, nous allons encore beaucoup bosser », a-t-il poursuivi.

A la fin des travaux, une pancarte sera placée pour déterminer le tonnage limite ne dépassant pas 200 tonnes, a fait savoir cet ingénieur.