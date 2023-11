Afrique: La résistance aux antibiotiques cause plus de décès que le paludisme et le VIH/SIDA réunis - Ce que fait l'Afrique pour lutter contre cette épidémie silencieuse

analyse

Chaque année, la résistance aux antimicrobiens - la capacité des microbes à survivre aux agents conçus pour les tuer - fait plus de victimes que le paludisme et le VIH/sida réunis. L'Afrique subit de plein fouet cette évolution, qui se nourrit d'inégalités et de pauvreté. Nadine Dreyer a demandé à Tom Nyirenda, chercheur scientifique ayant plus de 27 ans d'expérience dans le domaine des maladies infectieuses, ce que les organismes de santé du continent font pour lutter contre cette menace qui pèse sur le progrès médical.

Qu'est-ce que la résistance aux antimicrobiens ?

La résistance aux antimicrobiens se produit lorsque les bactéries, les virus, les champignons et les parasites changent au fil du temps et ne répondent plus aux médicaments (y compris les antibiotiques). Cela rend les infections plus difficiles à traiter et augmente le risque de propagation des maladies, de maladie grave et de décès.

En Afrique, la résistance aux médicaments est déjà un problème avéré pour le VIH, le paludisme, la tuberculose, la typhoïde, le choléra, la méningite, la gonorrhée et la dysenterie.

Quelle est l'ampleur du problème de la résistance aux antimicrobiens ?

C'est l'une des 10 principales menaces mondiales pour la santé publique qui risque de compromettre des années de progrès médical.

Près de 5 millions de décès ont été associés à la résistance aux antimicrobiens en 2019.

C'est sur le continent africain que le fardeau est le plus lourd.

La première évaluation complète de la charge mondiale de la résistance aux antimicrobiens a estimé qu'en 2019, plus de 27 décès pour 100 000 étaient directement imputables à la résistance aux antimicrobiens en Afrique. Plus de 114 décès pour 100 000 personnes y ont été associés à cette résistance.

Dans les pays à revenu élevé, la résistance aux antimicrobiens a été directement à l'origine de 13 décès pour 100 000. Elle est associée à 56 décès pour 100 000 personnes.

L'étude a montré que les jeunes enfants sont particulièrement exposés. La moitié des décès survenus en Afrique subsaharienne en 2019 concernaient des enfants de moins de 5 ans.

Comment les inégalités et la pauvreté interviennent-elles ?

Dans de nombreux pays africains, la pauvreté et les inégalités favorisent la résistance aux antimicrobiens.

L'accès à une eau courante propre, à un assainissement adéquat et à une gestion sûre de l'eau est un défi majeur dans de nombreux hôpitaux et cliniques des pays africains.

De plus, il y a souvent un grave manque drastique de personnel de santé. Les services sont souvent débordés. En conséquence, les infections se propagent plus rapidement. Certaines de ces infections sont résistantes aux antibiotiques.

L'utilisation inappropriée des antibiotiques, l'insuffisance des ressources sanitaires et l'accès limité aux médicaments appropriés ont également alimenté la résistance aux antibiotiques en Afrique subsaharienne.

Les médicaments de qualité inférieure et falsifiés, en raison de leurs doses inférieures, peuvent permettre aux bactéries de s'adapter, de résister, de se développer et de se propager. Des études montrent que le continent africain est touché par ces produits médicaux.

La pénurie mondiale d'antibiotiques encourage également l'utilisation de médicaments de qualité inférieure.

En raison d'une faible réglementation, la prescription d'antibiotiques en vente libre est très répandue en Afrique subsaharienne. Les taux les plus élevés de prescription d'antibiotiques en vente libre ont été relevés en Érythrée (jusqu'à 89,2 %), en Éthiopie (jusqu'à 87,9 %), au Nigeria (jusqu'à 86,5 %) et en Tanzanie (jusqu'à 92,3 %). En Zambie, jusqu'à 100 % des pharmacies ont délivré des antibiotiques sans ordonnance.

Y a-t-il de bonnes nouvelles ?

Si la lutte contre la résistance aux antimicrobiens sur le continent africain est plus difficile que dans d'autres régions, de nombreux décès peuvent sont évitables.

Il y a eu quelques initiatives encourageantes pour protéger les systèmes de santé et les communautés contre la résistance aux antimicrobiens.

L'Union africaine a mis en place le Cadre de l'Union africaine sur la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Ce cadre vise à renforcer la recherche, à promouvoir les politiques, les lois et la bonne gouvernance, à améliorer la sensibilisation et à impliquer les organisations de la société civile.

La lutte contre la résistance aux antimicrobiens implique le développement de nouveaux antibiotiques tout en s'assurant qu'ils atteignent les personnes qui en ont besoin. C'est pour cela que des organisations comme le Partenariat mondial de recherche-développement d'antibiotiques ont été créées. Nous constatons des progrès encourageants pour un antibiotique contre la gonorrhée résistante aux médicaments, un agent pathogène hautement prioritaire.

Six sites sud-africains ont participé à l'essai clinique.

La mesure et le suivi de la résistance aux antimicrobiens et de l'utilisation des antimicrobiens jouent un rôle essentiel. Là aussi, des progrès ont été accomplis. Le consortium Mapping AMR and AMU Partnership a récemment publié 14 nouveaux rapports nationaux sur la situation en Afrique.

Le Partenariat d'essais cliniques entre l'Europe et les pays en développement finance la recherche clinique d'outils médicaux permettant de détecter, traiter et prévenir les maladies infectieuses liées à la pauvreté en Afrique subsaharienne. Le domaine vital de la septicémie néonatale en fait partie.

Il est essentiel de modifier les comportements à l'égard des antibiotiques afin qu'ils soient utilisés à bon escient. Des organisations telles que ReAct Africa and the South Centre ont bien progressé sur cet aspect.

Elles plaident pour une utilisation responsable des antibiotiques ainsi que pour des moyens de prévenir et de contrôler les infections bactériennes.

Au Kenya et dans d'autres pays africains, les champions de la résistance aux antimicrobiens sensibilisent les écoles, les universités, les cliniques et les communautés.

6.Une initiative audacieuse des pays africains pour établir et développer la fabrication locale de produits médicaux nécessite une réglementation stricte afin de ne pas alimenter la résistance aux médicaments avec des produits de qualité inférieure ou des contrefaçons.

Que nous réserve l'avenir ?

Les défis posés par la résistance aux antimicrobiens dans les pays africains sont énormes. Mais la dynamique de lutte contre ce phénomène est en train de se mettre en place.

Les étapes cruciales sont les suivantes

un investissement accru

l'expansion des programmes de prévention et de contrôle des infections, y compris les bonnes pratiques de prescription clinique

l'amélioration de l'accès aux antibiotiques essentiels et aux outils de diagnostic

le développement de nouveaux antibiotiques capables de traiter les infections multirésistantes.

