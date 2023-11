Maroc: Vingt millions d'euros de la BERD pour soutenir les TPME marocaines dirigées par des femmes

Londres — La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé, mardi, un prêt de 20 millions d'euros à la Banque marocaine pour le commerce et l'industrie (BMCI) pour soutenir les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) marocaines dirigées par des femmes.

Ce partenariat mettra l'accent sur les investissements dans la digitalisation et inclura un support renforcé aux TPME dirigées par des femmes situées dans les régions affectées par le séisme du 8 septembre 2023, indique la BERD dans un communiqué.

Il sera renforcé par un programme d'assistance technique, financé par l'Union européenne, qui offrira un soutien concret en termes de conseil, formation et développement des TPME dirigées par des femmes afin de renforcer leur développement de compétences et de savoir-faire entrepreneurial, ajoute la même source.

De plus, une subvention financée par l'Union européenne sera octroyée aux TPME dirigées par des femmes pour les investissements dans la digitalisation, fait savoir l'institution financière basée à Londres, assurant que cette facilité, qui s'inscrit dans le cadre du programme Women in Business (WiB) de la BERD, favorisera l'inclusion économique des femmes.

Cet investissement représente le cinquième partenariat entre la BMCI et la BERD. Il soutiendra la BMCI dans la consolidation de son modèle commercial, sa transformation numérique et ses pratiques afin de mieux collaborer avec les TPME dirigées par des femmes et de répondre à leurs besoins financiers.

Dans le cadre de la réponse de la BERD au séisme d'Al Haouz, le Fonds Spécial des Actionnaires (SSF) de la Banque financera une couverture des premières pertes dédiée aux TMPE dirigées par des femmes situées dans les régions affectées. Il s'agit de l'une des premières opérations faisant partie d'un pack d'intervention d'un montant de 250 millions d'euros, s'étalant de 2023 à 2025, annoncé le mois dernier afin de reconstruire l'économie du Maroc dans les régions frappées par le séisme.

Cette opération permettra à la Banque de fournir une réponse rapide aux conséquences du séisme tout en restant pleinement pertinente dans l'objectif principal de promouvoir l'entrepreneuriat féminin au Maroc, explique la BERD.

Le Maroc est un membre fondateur de la BERD et est devenu bénéficiaire des ressources de la Banque en 2012. À ce jour, la BERD a investi 4,3 milliards d'euros dans le pays à travers 96 projets.