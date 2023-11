Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 Novembre 2023

Sénégal : Trafic de drogue- Trois tonnes de cocaïne pure saisies aux larges des eaux sénégalaises

Saisie de 3 tonnes de cocaïnes au large des eaux sénégalaises. C'est une saisie importante de drogue dure qui a été opérée aux larges des côtes sénégalaises par la Marine nationale sénégalaise. En effet, le patrouilleur de la Marine a procédé à une saisie importante de cocaïne à quelque 150 kilomètres des eaux sénégalaises. « Le patrouilleur Fouladou a saisi près de 3 tonnes de cocaïne pure à bord d'un navire intercepté à 150 kilomètres au large », a annoncé la Direction de l'Information et des Relations publiques (Dirpa) dans un communiqué. La Dirpa précise que le bateau et sa cargaison ont été ramenés le 28 novembre 2023 à la Base navale Amiral Faye Gassama. Le bateau ainsi que sa marchandise prohibée ont été remis aux autorités compétentes. ( Source ;adakar.com)

Nigeria : Prochain sommet ordinaire des chefs d’Etats de la Cedeao- Vers un nouveau « Bras-de-fer » ?

Un Sommet ordinaire des Chefs d’Etat de la Cédéao est prévu le 10 décembre prochain.Des observateurs l’annoncent comme un nouveau « Bras-de-fer » entre la Cédéao et les pays de L’Aes. Les semaines à venir s’annoncent mouvementées pour les pays membres de l’alliance des États du Sahel (Mali, Niger,Burkina Fao) . Les empoignades entre les pays en régime transitionnel et l’institution politique sous régionale ne sont pas finies. Alors que les signataires de la charte du Liptako Gourma multiplient les rencontres ministérielles en vue de l’autonomisation juridico-institutionnelle et économique de l’alliance, la Communauté Économique Des États De L’Afrique De l’Ouest (Cédéao) quant à elle entend tout mettre en œuvre pour « un rétablissement rapide de l’ordre constitutionnel » dans ces pays dirigés par des (…) (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Attaques terroristes- Au moins 40 civils tués à Djibo

« Plusieurs centaines d'hommes armés » ont tué dimanche au Burkina Faso. Ce chiffre comprend au moins 40 civils et « quelques soldats » d'un détachement de l'armée à Djibo, dans le nord du pays, tandis que « plusieurs dizaines » d'assaillants ont été tués, a-t-on appris mardi de sources sécuritaires. Au moins 40 civils ont été tués dans une attaque jihadiste massive, dimanche, à Djibo, dans le nord du Burkina Faso, a annoncé mardi 28 novembre le Haut-commissariat de l'Onu aux droits de l'Homme. Il s'agit du premier bilan des victimes civiles de cette attaque, annoncée mardi à l'Afp par des sources sécuritaires burkinabè, qui ont précisé que les jihadistes avaient visé un détachement de l'armée, et que des dizaines d'entre eux avaient ensuite été tués par les militaires. Lundi, « la traque menée contre les [jihadistes] rescapés a également permis de neutraliser plusieurs dizaines d'autres terroristes », a ajouté cette source sécuritaire. Selon l'Agence d'information du Burkina Faso (Aib), « plus de 400 terroristes [ont été] décimés lors de la contre-offensive des Forces armées burkinabè contre près de 3 000 criminels qui ont tenté de s'emparer de la ville de Djibo » (Source : Afp)

Gabon : Le pont de Douala cède- Le ville coupée du reste du Woleu-Ntem

Les habitants du village Douala au Pk 32 de la ville de Medouneu, dans le département du Haut-Komo, vivent un calvaire inattendu. Les récentes pluies diluviennes ont provoqué l'effondrement du pont en bois reliant le village au PK 43 de Sam Bibasse, coupant ainsi la ville du reste de la province du Woleu-Ntem, a-t-on appris ce mardi 28 novembre 2023.Cette situation désastreuse s'inscrit dans un contexte plus large de dégradation du réseau routier au Gabon, devenu un véritable défi pour les nouvelles autorités. Les récentes perturbations, telles que l'interruption du trafic routier sur l'axe Ovan-Makokou, la rupture d'une buse entre Ntoum et Okolassi, ainsi que la situation précaire de la route Akiéni-Franceville, mettent en lumière les difficultés rencontrées par les populations gabonaises. Le village Douala, désormais isolé, subit les conséquences directes de cette rupture, entravant la circulation sur cet axe long de 243 Km.(Source : alibreville.com)

Mali : Bradage des sites du Caa et d’Icrisat de Samanko- Assimi Goïta aux trousses des requins fonciers

Dans un futur proche, les éléphants fonciers répondront de leurs actes. Ayant été mis au parfum du bradage des sites du Caa et d’Icrisat, le président de la transition, Assimi Goïta n’est pas resté indifférent. Le Premier malien a ordonné à 4 de ses ministres de se présenter sur les sites. Ce, afin de constater de visu les morcellements et bornages effectués par les manitous sans foi ni loi, qui se considèrent sortis des cuisses de Jupiter dans la République respectable du Mali.Il s’agit des ministres de l’Agriculture, Lassine Dembélé, de la Justice, des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mamadou Kassogué, de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population, Imirsane Abdoulaye Touré, de la Sécurité et de la Protection civile, général de Brigade Daoud Aly Mohammedine. Dans son intervention, le ministre de l’Agrculture, Lassine Dembélé, a affirmé que leur visite se situe dans le cadre d’une instruction du président de la transition. Selon lui, ils l’ont saisi par rapport au désarroi des chercheurs nationaux et internationaux installés au niveau de Samanko notamment l’Icrisat, l’ITA. (Source : abamako.com)

Cote d’Ivoire : Sécurisation des diplômes de l'Inp-Hb- Une plateforme de vérification mise en place

L'administration publique et les employeurs du secteur privé peuvent formuler des requêtes pour être situés sur les candidats à l'emploi. Désormais, toute entreprise désireuse d'embaucher une personne qui détient un diplôme de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (Inp-Hb) de Yamoussoukro, a la possibilité de vérifier en quelques minutes, si ce diplôme est un vrai ou un diplôme falsifié. La direction générale de l'Institut vient de s'attacher à cet effet, les services d'une entreprise mondialement reconnue pour son expertise en matière de sécurisation des diplômes et des données des étudiants. Signée en février 2023, la convention de partenariat qui lie l'Inp-Hb et l'entreprise Verifdiploma de France, est désormais entrée dans sa phase de déploiement. Au terme d'une séance de travail qui a eu lieu le 22 novembre 2023, à la salle de réunion de l'Inp-Hb Centre, entre les responsables des deux entités. (Source :fratmat.info)

Bénin : Agriculture- Plus de 115 milliards de Fcfa souhaités pour le développement du secteur

Gaston Cossi DOSSOUHOUI, Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, a présenté devant la Commission budgétaire de l’Assemblée Nationale, le lundi 27 novembre 2023, le projet de budget gestion 2024 pour son département ministériel. Ce budget est estimé à plus de 115 milliards de Francs CFA et vise à consolider la dynamique de développement dans le secteur agricole. Par rapport à l’exercice précédent, le budget 2024 du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche affiche une augmentation significative de 15,66%, passant de 99.76 milliards de FCFA à 115.38 milliards de FCFA.Ces priorités incluent la promotion d’un nouveau type d’élevage résilient, le développement d’une aquaculture moderne, la consolidation des pôles de développement agricole, la mise en œuvre du Programme National de Développement des Plantations et Grandes Cultures, et l’accès équitable des producteurs aux facteurs de production.( Source : acotonou.com)

Togo : Processus électoral- Face à la menace sécuritaire, Faure pour des élections dans le premier trimestre 2024

Le président Faure Gnassingbé, s'est engagé dans le renforcement de la sécurité face à la menace terroriste en vue des élections de 2024, pour une tenue effective au plus tard à la fin du premier trimestre de 2024, a-t-on appris ce lundi 27 novembre via un communiqué officiel. Face à un contexte régional marqué par la volonté des groupes armés d'étendre leur influence au-delà du Sahel, notamment vers les pays du Golfe de Guinée, le Togo a renforcé le cadre réglementaire pour la mise en œuvre du programme d’urgence de renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés. Le président de la République a instruit le gouvernement de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour organiser les prochaines élections au plus tard à la fin du premier trimestre de 2024.

Rca : Sécurité- Le syndicat autonome de la police centrafricaine suspendu temporairement

Le 25 novembre 2023, le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique de la République Centrafricaine a pris une décision sans précédent en suspendant temporairement les activités du Syndicat Autonome de la Police Centrafricaine. Cette mesure a été motivée par plusieurs infractions graves au code d'éthique et de déontologie. Une accusation sérieuse de dénonciation calomnieuse a également été portée contre le syndicat, basée sur des allégations mensongères figurant sur une fiche qui a été déclarée comme fallacieuse. (Source : abangui.com)

Niger : Insécurité - 4 terroristes tués dans une attaque terroriste à Damana (Tillabéri)

Au moins quatre (04) corps de terroristes ont été retrouvés suite à l’attaque menée ce vendredi 24 novembre à Damana, dans le département de Filingué (Région de Tillabéri). Les assaillants venus à bord de motos ont été contenus dans leur assaut par les Forces de défense et de sécurité (FDS) en poste sur les lieux. Après avoir repoussée l’attaque, les soldats ont engagé une opération de poursuite et de ratissage qui a permis de récupérer du matériel. On déplore malheureusement et selon des sources locales, la mort d’un civil dans l’attaque. C’est le jour du marché hebdomadaire de Damana que les assaillants ont choisi pour mener leur attaque, une stratégie que les groupes armés terroristes (GAT) actifs dans cette zone des 3 frontières semblent privilégier ces derniers temps pour mener leurs opérations et semer la psychose au sein des populations. Une opération de ratissage a été aussitôt engagée et l’alerte a également été déclenchée dans la zone qui est quadrillée depuis des mois par un important dispositif sécuritaire.( Source : aniamey.com)