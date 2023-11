Madagascar: Pétanque - « 17e Open Litchi » - Le duo Doda-Donald remporte le gros lot

La 17e édition de la compétition « Open Litchi », organisée par la Ligue Atsinanana a rendu son verdict ce week-end. La doublette Doda-Donald sacrée championne chez les hommes.

Malgré les caprices de la météo dans la région, le « Grand Open Litchi » de la Ligue pétanque Atsinanana a offert un spectacle captivant ce week-end sur le terrain Vavitiana Ampasimazava. Cette 17e édition annuelle a tenu ses promesses avec une compétition disputée et des moments de pétanque de haut niveau.

Dans la catégorie masculine, l'équipe composée de Heridoudoh Rakotoasimbola et Faly Donald Andrianantenaina de la ligue Analamanga a été sacrée championne en remportant la victoire face à l'équipe de Haja Herinaina Andrianaivo et Hajatiana Jean Elie Rakotoarisoa de la ligue Atsinanana, avec un score final de 13 à 6.

L'équipe championne a non seulement décroché les deux coupes, mais a également reçu une enveloppe de 4 millions d'ariary. Pour les finalistes, l'équipe de Ram's et Haja a été récompensée par deux médailles et un million d'ariary. Les doublettes Menja-Dakar et John-Youssouf, classées respectivement troisième et quatrième, ont reçu, à elles deux, 500 000 ariary.

Du côté des femmes, la doublette Hasina et Mirana a tiré son épingle du jeu en s'imposant de justesse sur un score de 13 à 11 contre l'équipe de Nomena et Felana. Hasina et Mirana ont été récompensées par deux coupes et une part de 60% de la mise, tandis que la deuxième place a reçu 20%.

Cette édition a réuni un total impressionnant de 95 équipes masculines et cinq équipes féminines issues de diverses ligues régionales, se disputant sur 45 terrains. La compétition, au-delà de l'aspect sportif, vise à promouvoir la pétanque au sein de la ligue Atsinanana.

La présidente de la Ligue, Anja Anjaralainasolo, a exprimé sa satisfaction quant à la réussite de l'événement malgré les conditions météorologiques, et elle a annoncé des projets de compétitions décentralisées pour les saisons à venir, dont l'Open Zompona à Mahanoro et l'Open de Jirofo à Fenerive-Est. Un remerciement particulier a été adressé aux partenaires qui ont contribué au succès de cet événement.