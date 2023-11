Egypte: Paris sportifs - tout ce qu'il faut savoir pour profiter des meilleurs sites

L'Afrique est à la fois le continent le plus jeune du monde et une véritable terre de talent. Si le foot accapare la majeure partie de l'attention, ne serait-ce que pour l'énorme quantité de joueurs africains jouant en Europe, les sportifs africains sont également très performants dans d'autres sports beaucoup moins médiatisés.

Les sports de combat

Dès qu'on quitte le monde du ballon rond, on pense forcément aux sports de combat quand on parle d'athlète Africain. Le premier nom qui vient à l'esprit est évidemment Ngannou, ce camerounais, champion de MMA (Mixed Martial Arts, une discipline extrêmement complète et exigeante) dans la catégorie poids lourd est adoubé par les spécialistes du monde entier.

Il a décidé, début 2023, de changer de discipline et de se tourner vers la boxe anglaise. En seulement un an, il obtient de se battre contre la légende Tyson Fury, qui obtient la victoire, mais de très peu.

Mais la force brute n'est pas le seul domaine où le sportif africain sait s'illustrer, comme le prouve la championne du monde de karaté par équipe en 2021 et double championne d'Afrique en moins de 68 kilos, Feryal Abdelaziz. La jeune égyptienne a su créer la sensation en obtenant la médaille d'or aux jeux olympiques de 2020, permettant au continent africain de l'emporter pour la première fois dans cette discipline, au terme d'un combat historique.Nous pouvons également citer Hedaya Wahba, autre Égyptienne, qui avait elle réussi à s'illustrer aux JO de Tokyo en obtenant une médaille d'or en Taekwondo.

Les sports d'endurance

Dès qu'on parle de sport africain dans lequel des athlètes sont performants, on pense immédiatement à la course de fond. Et en effet, les pays de l'Est de l'Afrique sont particulièrement réputés dans ce domaine ! Nous pouvons citer les Kényans Eliud Kipchoge au marathon ou Faith Kipyegon sur 1500 mètres, le retraité Ethiopien Haile Gebrselassie qui a établi à lui seul plus de vingt nouveaux records du monde en semi-marathon ou encore Joshua Cheptegei, triple champion du monde du 10 000 mètres et champion olympique du 5000 mètres.

Autre sport d'endurance où l'Afrique est très bien représentée : la natation. Et à ce jeu, si les descendants des Boers d'Afrique du Sud obtiennent très souvent des médailles, des sportifs issus du Maghreb arrivent à très bien figurer. On pense évidemment à la révélation des Jeux olympiques de Tokyo 2021 : Ahmed Hafnaoui de Tunisie, médaille d'or sur 400 mètres nage libre à la surprise générale.

Les autres sports où les africains sont performants

Champions du monde de Rugby pour la deuxième fois consécutivement et pour la quatrième fois de son histoire, les Springboks d'Afrique du Sud, emmenés notamment par leur troisième ligne Siya Kolisi, ont marqué de leur empreinte l'année 2023 en sport. On pourra également parler du Maroc, surprenant demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde de football au Qatar.

Le squash africain a trouvé son champion en Ali Farag. Cet Égyptien surnommé « Mr Fantastic » dans ce sport, a obtenu la victoire aux Championnats du monde PSA 2020-2021 et une première place au classement mondial, témoignant de son année exceptionnelle. Enfin en tennis, comment ne pas parler de Ons Jabeur, double finaliste à Wimbledon et finaliste de l'US Open, deux des quatre tournois du Grand chelem les plus prestigieux.

Beaucoup de sportifs de qualité

En réalité, il est impossible de citer tous les athlètes africains performants, ce qui est positif et montre une montée en puissance du continent sur le sport mondial, avec un écart de niveau dans toutes les disciplines qui se réduit et qui permet à de nombreux sportifs du continent d'émerger à plus haut niveau.