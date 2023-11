Afrique de l'Est: Raiamandreny Ara-drazana Mijoro - Contestation des résultats électoraux

La proclamation des résultats provisoires du scrutin préidentiel du 16 novembre entraîne dans son sillage une vague de contestation. Après celle du Collectif des candidats mais surtout de la diaspora malgache à Montréal-Canada et en Europe, c'était au tour des « Raiamandreny Ara-drazana » ou « Comité des Sages nationaux à Madagascar » de faire part de sa position, hier.

Lors d'une conférence de presse qu'ils ont donnée au Motel Anosy, sans équivoque, ils ont contesté les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, ce samedi. En effet, les « Raiamandreny Ara-drazana » trouvent que l'élection présidentielle du 16 novembre a été organisée de manière forcée et frauduleuse donc inacceptable.

Ingérence

La déclaration du Comité des Sages nationaux ne s'arrête pas non plus sur la contestation des résultats électoraux. Il remet également en cause les relations que la France entretient avec la Grande Ile.

« Madagascar appartient aux Malgaches et nous n'acceptons plus la colonisation française et ses vils vassaux », a-t-on indiqué avant de poursuivre que « le peuple malgache est entièrement responsable de sa Destiné et de l'Avenir de sa progéniture et n'accepte aucune ingérence étrangère ».

Après avoir remis une copie des résolutions qu'ils ont prises à la Haute Cour Constitutionnelle, les représentants du Comité des Sages Nationaux à Madagascar se sont même rendus à l'Ambassade de France.

Médiation

Cette énième tendance des « Raiamandreny Ara-drazana », soutient par ailleurs la résolution des différends entourant cette présidentielle par les Malgaches. « Nous défendons la médiation initiée par le président de l'Assemblée nationale, Christine Razanamahasoa et la FFKM pour amener tous les belligérants à dialoguer à la table ronde pour éviter des carnages », a-t-on ajouté. Ils exhortent ainsi toutes les Forces vives de la nation, les Sages, les politiciens, les fonctionnaires, les travailleurs privés, les chrétiens, les musulmans ainsi que les animistes ancestraux à s'unir pour sauver Madagascar.