Afrique de l'Est: Merimandroso Ambohidratrimo - 15 bandits attaquent trois foyers en une nuit

Hier au petit matin, la commune de Merimandroso était dans la terreur.

Trois foyers du fokontany d'Anivorano, de cette commune du district d'Ambohidratrimo étaient d'une série d'atttaques à main armée.

Selon les informations, un groupe d'individus composé d'environ quinze embres ont fait leur apparition dans ce fokontany vers minuit 30.

Une fois sur place ils sont entrés de force dans les trois foyers susmentionnés.

Pris au dépourvu, les occupants des lieux ont dû se soumettre à leurs exigences.

Lesquels étaient équipés de fusils de chasse et d'armes blanches.

Les malfaiteurs ont réussi à s'emparer tous ceux qu'ils avaient à portée de mains.

Dans le premier ménage, un écran plat de marque wifi, deux téléphones portables et une somme de 1,6 millions ariary a été dérobé ; un écran plat et un lecteur, une somme de 300 000 ariary et une bague en or dans le deuxième ; et dans le troisième, deux connvertisseurs et une somme de 300 000 ariary.

Alertés de ces faits vers 2 heures 45, des éléments des forces de l'ordre se sont rendus sur place.

Compte tenu de ce laps de temps, les malfaiteurs sont déjà partis quand ils ont débarqué sur les lieux.

Heureusement qu'aucun blessé ni perte en vie humaine n'est à déplorer dans cette attaque.

Après les constatations des faits, les forces de l'ordre se sont tout de suite lancées à la poursuite des fugitifs.

YouToutes les unités de la gendarmerie limitrophe ont été mobilisées pour boucler le périmètre.

Pour le moment, aucun suspect n'est encore appréhendé. Affaire à suivre.