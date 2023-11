Congo-Kinshasa: Renforcement des capacités - Les membres de la Caritas paroissiale Isidore-Bakanja en formation

Les membres de la Caritas paroissiale de bienheureux Isidore-Bakanja du bloc Motumbé, quartier Plateau Boyoma, ville de Kisangani, province de la Tshopo, ont été récemment en formation sur les notions élémentaires relatives au fonctionnement de la Caritas.

La formation a permis aux participants de s'imprégner notamment de l'éthique et de la déontologie de la Caritas, le rôle et la gestion administrative et financière de la Caritas, la collecte des données...« A travers la recommandation de Mgr Marcel Utembi Tapa, archevêque métropolitain de Kisangani, adressée aux curés de paroisses relative à la solidarité active pendant cette période où la commune Lubunga est touchée par le conflit intercommunautaire, laissant de dégâts énormes, nous sommes obligés de montrer aux membres de la Caritas-Développement Kisangani, paroisse Bienheureux Isidore-Bakandja, leur rôle qu'ils peuvent bien jouer pendant cette période en tant que membre de la Caritas », a indiqué le formateur, Alphonse Longongo,

Il a renchéri: " Nous avons rappelé les notions de base pour permettre à chaque membre de connaître ce qu'on entend par la Caritas, le rôle qu'il faut jouer en son sein . Nous avons insisté sur le code et la déontologie de conduite des acteurs de la Caritas, aussi sur la gestion administrative et financière par la mise en place de mécanismes et surtout de documents qu'il faut tenir pour la gestion effective de la Caritas Développement Kisangani, paroisse bienheureux Isidore-Bakandja".

Pour sa part, la vice-présidente de la Caritas paroissiale bienheureux Isidore-Bakandja, Thérèse Liame, a reconnu que cette séance vaut son pesant d'or pour ses membres dans la mesure où elle leur permettra d'assurer une bonne prise en charge, un bon travail sur le terrain selon le principe de la Caritas, mais aussi de savoir récolter des données et les fonds pour des pauvres.

« A travers cette formation, nos membres sont maintenant capables de bien travailler pour le compte de la Caritas pour la gloire de Dieu », a -t-elle souligné.