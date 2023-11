Congo-Brazzaville: Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza - Le directeur de l'AFD s'imprègne de l'histoire de la fondation de Brazzaville

Le directeur de l'Agence française de développement (AFD), Maurizio Cascioli, a visité le Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza (MPSB), en vue de connaître l'histoire de la République du Congo et les origines de sa sa ville capitale.

Reçu par la directrice générale du MPSB, Bélinda Ayessa, le directeur de l'AFD a bénéficié d'une visite guidée qui l'a permis de connaître non seulement l'histoire de la République du Congo, mais aussi les origines de la fondation de sa ville capitale et de l'épopée de son fondateur, l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza.

Maurizio Cascioli, qui était accompagné du personnel de l'AFD, a avoué avoir effectué une visite très intéressante. « Nous avons décidé de découvrir l'histoire de Brazzaville. On ne pouvait pas manquer de venir au mémorial où nous avons été bien accueillis par madame la directrice générale de cet espace, Bélinda Ayessa. Je crois que c'est une visite inspirante. C'est vrai que l'histoire peut être interprétée, doit-être toujours découverte, mais ici on a un aperçu assez extraordinaire de ces liens qui existent entre la France, le Congo, un peu l'Italie, à travers des histoires qui sont documentées, des témoignages, des présences physiques ici », a indiqué le directeur de l'AFD.

Il a profité de l'occasion pour inciter tout le monde à venir découvrir cette histoire et ce beau lieu. « J'ai retenu une longue histoire, des rencontres, de la disponibilité, de l'amitié, des liens fondés sur une franchise très probablement entre deux hommes qui devaient se respecter, qui avaient décidé de tracer ensemble le chemin, le futur, une partie de cette histoire », a-t-il indiqué.

Le directeur de l'AFD a poursuivi que l'histoire, le patrimoine, la mémoire nécessitent beaucoup de travail de recherche, d'exposition, d'où, pour son agence et globalement pour la France, les industries culturelles et créatives représentent désormais un axe majeur de développement. « La culture fait entièrement partie du développement... Je sais qu'il y a des projets qui se préparent pour réhabiliter un certain nombre des lieux de la mémoire commune et bien sûr l'AFD reste toujours ouverte et à l'écoute. Il s'agira de comprendre à quel moment et comment cette collaboration pourra se faire. Mais la culture reste sûrement quelque chose qui est au coeur de toute politique de développement », a-t-il fait savoir.