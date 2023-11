Afrique: La principale centrale électrique des Seychelles sera agrandie de 18 MV d'ici 2025

La principale centrale électrique des Seychelles, située à Roche Caiman sur l'île de Mahé, va être agrandie de 18 MW, a récemment annoncé la Public Utilities Corporation (PUC).

Avec l'installation de deux nouveaux groupes électrogènes de 8 MW, cela portera la capacité totale de cette centrale électrique à 92 MW, la centrale électrique de Victoria ayant une capacité de 28 MW.

Selon un communiqué de presse de la PUC, ce projet d'agrandissement, évalué à 21,8 millions d'euros, a été initié suite à un accord contractuel signé en octobre de cette année, entre la PUC et International Montage Maintenance (IMM), une société indépendante d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction. (EPC) entrepreneur spécialisé dans les centrales de production d'énergie thermique, basé en Belgique.

Ce projet est facilité grâce à un prêt financé par Nouvobanq et devrait être achevé d'ici juillet 2025.

L'accord avec IMM a été finalisé à la suite d'un appel d'offres international visant à acquérir les groupes électrogènes nécessaires à l'expansion.

La portée du projet comprend un certain nombre de composantes, telles que la livraison et l'installation des deux groupes électrogènes supplémentaires de 8 MW et de leurs systèmes auxiliaires, ainsi que les travaux de génie civil pour étendre les infrastructures de la centrale électrique de Roche Caïman.

%

L'augmentation de la capacité de production de Mahé est l'un des principaux objectifs de ce projet d'expansion, qui vise à répondre à la demande croissante d'électricité.

PUC espère réduire sa dépendance à l'égard des anciens groupes électrogènes situés à la centrale électrique du Nouveau Port en introduisant ces deux nouveaux groupes électrogènes.

Selon la PUC, à long terme, cette action facilitera le déclassement des infrastructures obsolètes du Nouveau Port, laissant ainsi la place à une centrale électrique plus avancée et plus moderne.

Pour les quatre à cinq prochaines années, la PUC a soigneusement planifié cette transition afin de garantir un approvisionnement énergétique stable capable de soutenir suffisamment l'économie du pays.

Les Seychelles disposent actuellement d'une capacité totale de production d'électricité de 129 MW, principalement produite par PUC, à travers ses centrales électriques diesel et ses parcs solaires.