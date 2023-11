Cote d'Ivoire: Communication et Médias- La première édition de la semaine nationale de la presse lancée

Le directeur de cabinet, Jean-Martial Adou, représentant le ministre de la Communication, a procédé, ce mardi 28 novembre 2023 au palais de la Culture de Treichville, au lancement officiel de la première édition de la Semaine nationale de la presse (Snp) de Côte d’Ivoire prévue se dérouler au premier semestre 2024. Rapporte le Cicg.

Initiée par l’autorité nationale de la presse (Anp), la semaine nationale de la presse a pour objectifs de créer un cadre de rencontre, d'échanges et de partage entre producteurs et consommateurs de l'information et l'ensemble des citoyens qui, aujourd’hui, sont des artisans de la société de l'information.

Le représentant du ministre Amadou Coulibaly a salué l’initiative. Selon lui, l’Anp « reste ainsi dans la dynamique de promouvoir une presse professionnelle qui s’ouvre à son public pluriel, tout en lui permettant de se faire découvrir dans ses différents segments ».

Le directeur de cabinet du ministre de la Communication a indiqué que le gouvernement, qui sous l’égide du Président Alassane Ouattara reste très attaché à la professionnalisation de la presse ivoirienne, entend jouer sa partition dans la perspective de voir la Côte d’Ivoire se hisser au rang des premières nations disposant d’une presse professionnelle et d’un lectorat très critique, appelé à devenir demain Régulateur de la presse. Ce, parce qu’il aura acquis les compétences nécessaires pour juger de la qualité d’une information.

%

A cette cérémonie de lancement, Pélagie Théoua N’Dri, professeure de Droit public à l’Université Alassane Ouattara, a prononcé une conférence inaugurale sur le thème : « Le citoyen dans la société de l'information : quels apports et quelles contraintes ? ». La conférencière a fait part des apports importants du citoyen doté d'expertises et de compétences dans la société de l'information et des actions indispensables à mener pour surmonter les contraintes. Elle a également fait cas de la promotion de démarches inclusives à travers une implication des citoyens eux-mêmes pour relever les défis.

Le président de l'Anp, Samba Koné, a, pour sa part, appelé à construire une société de l'information soucieuse des valeurs professionnelles. Il a ainsi invité les structures du secteur de la communication et la société ivoirienne à s’approprier la SNP, « une graine semée » par l'Anp.

Dans le cadre de cette Semaine qui cible spécifiquement les élèves et les étudiants, aura lieu plusieurs activités. Un concours du meilleur journal-école avec pour objectif de susciter des talents est également lancé. Pour participer à ce concours réservé aux établissements d’enseignement secondaire et supérieur, les intéressés sont invités à s’inscrire sur anp.ci ou sur la page Facebook de l’autorité nationale de la presse.