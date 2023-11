Congo-Kinshasa: Elections 2023 - Le Culpac lance une campagne de paix pour tous

La République démocratique du Congo (RDC) tiendra, le 20 décembre, les élections présidentielle, législatives, provinciales et municipales. Soucieuse de voir la paix être préservée sur toute l'étendue du territoire national, le Conseil universel pour la paix des nations et des continents (Culpac) a lancé, le 28 novembre en son siège dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa, la campagne de la paix pour tous.

Avec le soutien du directeur général du Culpac, Daniel Santu Biko, et du conseiller diplomatique Patrice Salaga, le ministre universel pour la paix du Culpac, Dominique Khonde Mpolo, a solennellement lancé le message de la paix pour tous en cette période électorale. S'adressant aux Congolais, il a déclaré : « Je viens vers vous pour le renforcement et le maintien de la paix partout en RDC, et je félicite vivement les autorités du pays pour des efforts consentis sur la sécurité du peuple. Nul n'ignore que notre pays a 63 ans depuis son accession à l'indépendance et à la souveraineté internationale. 63 ans ! C'est l'âge de la sagesse dans la vie de toute personne sur notre planète, il serait mieux pour tout un chacun d'user de la sagesse dans son comportement dans la paix, la douceur, le respect et l'amour envers ses semblables ».

Il a poursuivi : « S'agissant de nos prochaines élections, j'exhorte toutes et tous de bien vouloir respecter le résultat des urnes sur les choix des personnalités qui seront démocratiquement élues pour conduire tranquillement notre nation sur l'Etat de droit, la prospérité du peuple et la pérennité de la paix ». Dominique Khonde a affirmé : « En tant que serviteur de la paix, je prierai de nous aimer les uns les autres, car nous sommes un seul peuple, obligés de nous unir davantage pour développer ensemble notre beau et grand pays, la RDC, dans la paix ».

Spot sur le choix judicieux aux élections...

Le Culpac a, par ailleurs, apprêté un spot sensibilisateur. « Pour des élections à venir, il faudrait des femmes et des hommes sincères et crédibles, pour bien orienter et gérer le pouvoir du peuple congolais », entend-on dans le spot. Le Culpac demande au peuple congolais de s'aimer car il est grand temps d'agir sur le processus de la démocratie avec amour, de renforcer et de maintenir la paix pour la dignité, la liberté et le respect des valeurs et droits humains, en vue d'une nation stable.

Le spot appelle à bannir la dictature, le bellicisme, la rébellion, la haine, le tribalisme, le népotisme ou le fanatisme qui fragilisent et freinent l'élan du pays vers la prospérité. « Quelles que soient nos origines tribales et nos divergences politiques, religieuses, sportives ou culturelles, restons unis et réfléchissons judicieusement par nos votes et le choix des personnalités dignes qui prendront en charge le pouvoir du peuple pour la destinée de la RDC en vue d'un Etat de droit et son développement dans la paix. Il faudrait des personnalités compétentes pour un Congo fort et uni... », ponctue le spot du Culpac accompagnant la campagne de paix pour tous en période électorale.