Afrique: Lutte contre le changement climatique - Madagascar aura un pavillon pour la COP 28 à Dubaï

La participation de Madagascar à la COP 28 à Dubaï est à marquer d'une pierre blanche. La Grande Ile aura son propre pavillon pour présenter ses initiatives contre les changements climatiques et pour la promotion du partenariat avec les acteurs oeuvrant dans ce domaine.

La 28ème Conférence des Parties sur le climat de l'ONU (COP 28) est prévue du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï, aux Emirats arabes unis. Madagascar sera présent à cet évènement qui suscite beaucoup d'attentes. En effet, c'est la COP du premier bilan mondial, pendant lequel les Etats vont faire le point pour la première fois sur les avancées et les échecs depuis l'Accord de Paris. La Grande Ile disposera son propre pavillon qui sera géré par l'Alliance nationale de la jeunesse malagasy pour la biodiversité, le climat et la lutte contre la désertification dénommée Aika. L'UNICEF a apporté sa contribution pour la participation des dix jeunes issus de cette alliance pour la COP 28. « Ce pavillon sera une sorte de vitrine pour faire connaitre Madagascar et pour illustrer les étapes que le pays a déjà franchis dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Ce sera également une occasion de trouver des pays partenaires pour nous appuyer dans la mise en oeuvre des stratégies relatives à ce thème », selon Lucky Andrianirina, membre fondateur d'Aika.

Les changements climatiques sont bien là. A mesure que leurs effets s'intensifient, ce sont les enfants et les jeunes d'aujourd'hui qui en subiront les pires conséquences. C'est dans ce sen que l'UNICEF s'est engagé à soutenir les actions menées par Aika en faisant davantage entendre leur voix sur la crise climatique et en encourageant leur participation à la lutte contre les changements climatiques. « Le changement climatique est une cause importante à défendre car il nous touchera tous. Malheureusement, l'absence des fonds alloués à la lutte contre le changement climatique rend vains les efforts menés dans ce sens. Les plaidoyers et les actions devront être davantage renforcés », renchérit Lucky Andrianirina. Avant la COP, les jeunes se sont déjà réunis en octobre à travers la Local conference of youth (LCOY) dont l'objectif est de renforcer les capacités des jeunes afin qu'ils puissent assumer des responsabilités et mener des actions contre les effets des changements climatiques. 15 thématiques de position et d'engagement découlaient de cette rencontre et qui seront présentés par les jeunes malgaches à la COP 28.

Participants

Plusieurs figures marqueront de leur présence cette COP28. Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres , se rendra à Dubaï pour adresser un message urgent aux dirigeants politiques mondiaux. Dans un geste inédit, le pape François s'apprête à prononcer un discours très attendu. Son allocution, prévue pour vendredi devrait dénoncer l'inaction des nations concernées tout en les encourageant à réduire drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre. La participation du pape à cet évènement est historique, marquant ainsi la première présence physique d'un pontife à un sommet de la COP depuis sa création en 1995.