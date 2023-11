Congo-Kinshasa: Exportations minières - Une hausse de près de 30 % l'année dernière

La progression est directement liée à la vente à l'extérieur des produits miniers et des hydrocarbures, faisant grimper les recettes de vingt-deux milliards de dollars américains en 2021 à vingt-huit milliards. Pour autant, les composantes des exportations restent assez décevantes, dominées ostensiblement par les matières premières.

Ces dernières années ont représenté 99,4 % du total des exportations en raison de l'accroissement des volumes d'exportation du cuivre et du cobalt. Quant aux importations, elles ont représenté vingt-six milliards de dollars américains en 2022.

Le dernier rapport de la politique monétaire de la Banque centrale du Congo apporte un éclairage sur l'évolution du secteur de l'import-export en République démocratique du Congo au cours de l'année 2022. Le premier constat est une hausse intéressante des exportations congolaises. Selon les chiffres-clefs, cette variation à la hausse s'est établie à près de 30 % entre 2021 et 2022, à la suite de la vente à l'extérieur des produits miniers et des hydrocarbures. Ensemble, ils ont représenté 99,4 % du total des exportations. A ce stade, il faut souligner les accroissements respectifs de 40 % et 23 % du cuivre et du cobalt. Cet affermissement tient à la nette augmentation de la demande dans les secteurs de l'automobile, des infrastructures, des télécommunications et de la santé.

Le second constat concerne bien entendu les recettes des exportations, qui ont tourné autour de vingt-huit milliards de dollars américains au cours de la période sous examen. Officiellement, le pays a produit deux millions de tonnes de cuivre en 2022, représentant près de dix-huit milliards de dollars américains. Toutefois, le rapport est allé plus loin en révélant l'évolution d'autres biens exportés en quantités moins importantes, comme les produits agricoles et bois (en perte de vitesse, - 22 %) ainsi que les produits industriels (300 % de hausse). Ensemble, ils ont généré un peu plus de cent soixante-cinq millions de dollars sur les vingt-huit milliards.

Par rapport à l'autre volet, lié cette fois aux importations, le rapport apporte également des précieuses informations sur l'évolution des principales composantes. En effet, l'évolution de 46 % a été le fait de l'augmentation des commandes des matières premières et semi-produits, ainsi que des biens d'équipement.