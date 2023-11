Guinée: Labé/Barrage de Taran - Les vérités du sous préfet

Après qu'un mouvement de foule ait aidé un délinquant à s'évader alors qu'il a été appréhendé pour détention de drogue et d'armes blanches, le sous préfet de Taran, adjudant chef Mohamed Camara en poste depuis le 12 octobre 2023 a tenté de répondre point par point.

Pour lui, sur les impératifs de sécurité, il a été saisi par la population notamment les sages, les autorités et la jeunesse et à propos un rendez-vous ultérieur a été convenu et le sous préfet s'est adressé au maire pour recruter les volontaires dans les localités de sa juridiction afin de l'aider et l'équipe se mettra sous la direction du sous préfet lui même eut égard à son expérience militaire.

À l'adjudant-chef Mohamed Camara de préciser que pas un barrage n'est érigé à Taran, les agents identifiés occupent juste le rond point qui est une grande intersection reliant plusieurs centres ruraux.

Pour ce qu'il est de l'évasion impulsée par un mouvement de foule qui a sorti Mouctar à son sort, le sous préfet estime qu'il a demandé aux autorités du secteur et paternelle de s'installer le temps d'y voir clair surtout que le jeune homme n'a pas été retrouvé.

Adjudant-chef Mohamed Camara a aussi réagit au fait que certains citoyens de Taran l'accusent d'avoir commis l'excès de pouvoir d'arrêter un honnête citoyen au delà de minuit, sa réponse est simple: "Cet homme s'est permis de venir au niveau du check point pour menacer les agents recrutés et leur dire que si l'un d'entre eux se frottaient à lui qu'il commettrait l'irréparable et j'ai alors demandé devant ce acte prémédité qu'on aille voir Diouma Diallo et qu'il soit déposé."