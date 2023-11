Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation du marché des actions pointe à plus de 7846 milliards de FCFA ce 28 novembre 2023

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 28 novembre 2023, la capitalisation du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a totalisé plus de 7846 milliards de FCFA.

Cette capitalisation s'est établie en effet à 7846,382 milliards contre 7823,566 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 22,816 milliards de FCFA. A l'origine de cette remontée, il y a la progression de 0,29% de l'indice composite (l'indice général de la Bourse) à 210,91 points contre 208,26 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a aussi enregistré une hausse de 0,31% à 106,14 points contre 104,75 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une légère baisse de 0,01% à 100,08 points contre 100,09 points la veille.

Concernant la capitalisation du marché obligataire, elle demeure toujours en baisse, se situant à 10 286,548 milliards de FCFA contre 10 291,279 milliards de FCFA le lundi 27 novembre 2023 (-4,731 milliards).

La valeur totale des transactions est descendue à 393,444 millions contre 661,966 millions la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SODECI Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 4 945 FCFA), BOA Niger (plus 6,72% à 5 400 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 5,88% à 1 800 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 4,73% à 775 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (plus 3,34% à 7 885 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,41% à 1 250 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 7,08% à 6 500 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 5,66% à 6 415 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 5,00% à 1 900 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (moins 4,76% à 1 100 FCFA).