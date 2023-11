Cote d'Ivoire: Chaîne d'approvisionnement - Des acteurs du secteur veulent mettre leur expertise au service du développement

Les spécialistes de la chaîne d'approvisionnement, la logistique et les transports se sont retrouvés du 23 au 25 novembre 2023, à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ce, à l'occasion de la 1re édition du Salon de la supply chain.

Selon Carine Touré Yemitia, présidente de "The Chartered institute of logistics and transport Côte d'Ivoire (Cilt CI), initiatrice du salon, à travers cette rencontre, les acteurs des professionnels dans le secteur de la logistique et du transport veulent mettre leur expertise au service du développement de la Côte d'Ivoire et du continent africain.

Mme Touré a indiqué que ce Salon a favorisé la mise en relation de différents acteurs de la supply Chain en Côte d'Ivoire. Il a permis aussi d'encourager les échanges de bonnes pratiques, d'expertise et de solutions innovantes. Et de mettre en avant les opportunités d'affaires et de partenariats dans le secteur.

Mieux, ce salon a renforcé la visibilité et l'attractivité de la Côte d'Ivoire en tant que hub logistique et d'approvisionnement en Afrique.

Mme Touré a ajouté que la Cilt CI est une division de Cilt International qui est une association créée en 1919 au Royaume-Uni et établie dans 45 pays du monde avec un réseau composé de plus de 30 000 membres.

« Nous avons pour mission de promouvoir, d'encourager, de coordonner les études et l'avancement de la science dans les domaines du transport, de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement sous toutes ses formes », a-t-elle souligné.

Ces assises qui ont eu pour thème : « La rencontre de tous les acteurs de la Supply Chain, Levier de développement économique » ont été un moment riche en échanges et apprentissage avec la participation de plusieurs professionnels de la Supply Chain venus de toute l'Afrique.

Le président élu de la Cilt international, chef Teete Owusu-Northey, a remercié la délégation Afrique en général et ivoirienne en particulier pour l'organisation de ce salon qu'il souhaite comme une oeuvre pérenne.

Quant au représentant du ministre des Transports, Lucien Tiessé, directeur général des transports terrestres et de la circulation, a rappelé le soutien sans faille du ministre Amadou Koné à cette activité et la volonté de sa tutelle à l'accompagner dans sa progression.

À son tour, Sewa Deki, commissaire général du Salon de la Supply Chain, a présenté le contexte et l'articulation, scientifique et ludique du salon.