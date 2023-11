Cote d'Ivoire: Guide Pme - Le ministre Souleymane Diarrassouba présente des résultats atteints depuis 2022

Sur un objectif annuel de 5 750 entreprises à accompagner selon le Plan stratégique du Guichet unique de développement des Pme (Gude-Pme), un total de 5 562 entreprises a pu être atteint au 30 septembre 2023, soit un taux de réalisation de 97%, a fait savoir le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba. C'était le lundi 27 novembre 2023 à Adjamé (Abidjan) lors des journées portes ouvertes du Gude-Pme marquant le démarrage officiel des activités du Guichet avec ses deux filiales : Côte d'Ivoire Pme et la Société de garantie des Pme, et de celles de l'Agence Côte d'Ivoire Export. Rapporte une source officielle gouvernementale.

Au titre des activités d'accompagnement technique et managérial au profit des entreprises, a poursuivi le ministre, la société d'Etat Côte d'Ivoire Pme a réalisé 5 174 missions d'accompagnement technique et managérial. 388 missions de soutien à la facilitation de l'accès aux financements et au développement des marchés publics et privés ont été réalisées.

Par ailleurs, a soutenu le ministre, Côte d'Ivoire Pme avec l'appui de l'Organisation internationale du Travail (OIT) a démarré l'accompagnement de 300 PME dans le domaine de l'Agro-transformation dans les villes de Korhogo, Ferkessédougou, Boundiali et Katiola, en vue d'accroître les opportunités de croissance de celles-ci. D'autres missions d'accompagnement sont menées en collaboration avec l'Agence Emploi Jeunes.

Selon le ministre, la société de Garantie travaille à l'opérationnalisation de ses Guichets et devrait apporter les premières opérations de garanties aux crédits des entreprises au début de l'année 2024.

Créé le 26 janvier 2022, le Gude-Pme (doté d'un call center 1356) et ses deux filiales sont dédiés à l'accompagnement et au financement des Start-up, des Très Petites Entreprises (Tpe

), des Petites et moyennes entreprises (Pme) et des entreprises de taille intermédiaire (Eti) dès leur création et tout au long de leur développement.

Côte d'Ivoire Pme assure le volet accompagnement, avec pour mission la promotion des entreprenants, des Tpe, des Pme et des Eti, et la Société de garantie aux crédits des Pme (Sgpme) assure le volet garantie, avec pour mission de garantir les crédits consentis par les établissements bancaires aux Pme.

Selon le directeur général de l'Agence Côte d'Ivoire Export créée le 23 février 2022, Kaladji Fadiga, les exportations ivoiriennes représentent 10 208 milliards de FCFA pour environ 186 produits exportés.