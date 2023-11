Algérie: Le Moudaf se dote d'une Charte pour renforcer les liens entre les Algériens à l'étranger et la patrie

PARIS — Le Mouvement dynamique de la communauté algérienne établie en France (Moudaf) vient de se doter d'une Charte pour renforcer les liens entre les Algériens à l'étranger et leur pays et mieux coordonner leur solidarité à l'endroit des peuples opprimés, notamment palestinien et sahraoui, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, insistant sur l'implication pleine de toutes les compétences de la diaspora.

"La rédaction de cette Charte a eu lieu lors d'un séminaire tenu dans la région parisienne, en présence de tous les cadres délégués du Moudaf de Paris, Lyon, Marseille et Tours", a fait savoir le président du Moudaf, Nasser Khabat, affirmant que cette démarche a pour objectif "le renforcement des liens entre les Algériens du monde et la mère patrie, ainsi que la transmission aux jeunes générations les valeurs de la grande Histoire de l'Algérie".

M.Khabat a ajouté que cette Charte a été également motivée par la volonté de tracer l'"engagement de la communauté nationale à l'étranger et son dévouement au renforcement du réseau des Algériens à travers le monde, en vue d'organier leur solidarité avec les peuples qui se battent pour recouvrer leur souveraineté, dont les peuples palestinien et sahraoui".

Il a fait observer, à cet égard, que cet enthousiasme et ce dynamisme partagés avec l'ensemble des cadres du Moudaf ont été "fortement inspirés par l'énergie positive puisée de l'audience qu'a accordée le président de la République aux membres de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), le 10 septembre dernier, et au cours de laquelle il a rappelé avec force et conviction sa disposition à prendre en charge et à défendre les intérêts des membres de la communauté nationale à l'étranger et à inscrire pleinement toutes les compétences au projet volontariste de la construction de la Nouvelle Algérie".