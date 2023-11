Algérie: Les zaouias saluent la positon du président de la République dans le soutien des causes justes

MOSTAGANEM — Les cheikhs des zaouias participant au 1er colloque national dédié au "rôle des zaouias et écoles coraniques dans l'ancrage du discours religieux modéré et le renforcement de l'unité nationale", organisé à Mostaganem, ont salué la position du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans son soutien aux causes justes, à leur tête la cause palestinienne.

Dans un communiqué lu par le cheikh de la zaouia Chaïbi à Aïn Merrane (wilaya de Chlef) Belhacine Abdelkader, les cheikhs des zaouias "saluent avec force et soutiennent la position honorable du président de la République, M. Abdelmadjd Tebboune, dans son soutien aux questions justes dans le monde et à leur tête la cause palestinienne, le coeur de notre nation musulmane".

Le communiqué a poursuivi: "Tout en saluant cette position du gouvernement et du peuple algériens, nous exprimons la profondeur de notre solidarité et notre position aux côtés de nos familles et frères palestiniens, qui ont donné les exemples les plus merveilleux et les positions les plus courageuses face à l'injustice et l'agression de l'entité sioniste arrogante, qui s'est révélée à tous les peuples libres du monde en une entité injuste et oppressive qui ne se soucie des droits de l'Homme que pour atteindre ses propres intérêts, même si cela a pour prix le sang et les têtes des femmes sans défense, des personnes âgées et des enfants".

Les cheikhs des zaouias, venus de différentes wilayas du pays, ont en outre salué l'intérêt accordé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux questions liées aux affaires religieuses du pays, indiquant que "ses décisions concernant l'Imam, de rehausser sa place et son estime, en consacrant une Journée nationale de l'Imam célébrée chaque année et coïncidant avec le décès d'un des symboles de l'Algérie et la fierté de la religion et du nationalisme "Sidi Mohamed Belkebir", la révision du statut particulier des fonctionnaires du secteur des affaires religieuses et des wakfs, la fourniture de logements de fonction aux Imams du pays,constituent un témoignage du grand intérêt de notre pays pour le statut de l'Imam".

Les cheikhs des zaouias ont salué "les efforts déployés par le président de la République pour la relance du pays dans tous les domaines, dans une vision moderne de notre Algérie nouvelle, qui met l'accent sur la nécessité de prendre soin du citoyen algérien et promouvoir son niveau de vie, autant de réalisations de notre pays dans divers domaines qui témoignent de la restitution de l'Algérie de sa place et de sa force sur les plans territorial et international", a ajouté le communiqué.