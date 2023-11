Algérie: Les textes d'application des lois sur la presse écrite et électronique et l'activité audiovisuelle 'fin prêts'

ALGER — Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab a affirmé, mardi à Alger, que les textes d'application des lois relatives à la presse écrite et électronique et à l'activité audiovisuelle étaient "fin prêts" et "seront soumis au Secrétariat général du Gouvernement".

S'exprimant à l'issue de l'adoption des deux textes de loi par les membres du Conseil de la nation, lors d'une plénière présidée par, M. Salah Goudjil, président du Conseil, M. Laagab a indiqué que les textes d'application des lois sur la presse écrite et électronique et l'activité audiovisuelle étaient "fin prêts et seront soumis au Secrétariat général du Gouvernement, une fois les deux lois publiées dans le journal officiel".

Qualifiant les deux textes de loi d"'acquis très important" pour "la mise en place d'un système médiatique organisé et puissant", le ministre a formé le voeu de voir cet arsenal juridique contribuer à "la promotion de la pratique professionnelle aux plus hauts niveaux".

M. Laagab a exprimé, à cette occasion, la détermination de son département ministériel à "poursuivre la concrétisation des orientations et des décisions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant le secteur médiatique, conformément aux dispositions de la Constitution de 2020 et les lois régissant le secteur".

Il sera, également, procédé à "la restructuration des différentes filières dans le secteur de l'Information et de la communication, en tête desquelles les imprimeries, suivant les orientations du Président de la République", a-t-il révélé.

"D'autres filières seront concernées, par la suite, par cette démarche à l'instar de la radio-diffusion, des radios locales et bien d'autres propositions formulées lors de l'examen des deux textes de loi", a-t-il ajouté.