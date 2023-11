Ile Maurice: Et de deux pour le Glam Fashion Festival

Glam Esthetic Academy, centre de formation esthétique, dirigée par Joan Begue, maquilleuse et formatrice, propose la deuxième édition du Glam Fashion Festival. L'événement est prévu pour le jeudi 30 novembre, à partir de 19 heures, chez Strike City à Flacq. Le but de ce festival est de réunir les personnes qui sont dans l'ombre, notamment dans le domaine de la mode, soit celles désirant être mannequins, designers, maquilleurs.ses, coiffeurs mais également les artistes locaux, et leur offrir une plateforme afin de faire montre de leurs différents talents au public.

La première édition du Glam Fashion Festival avait eu lieu en novembre et décembre 2022 au restaurant Ocean Garden à JinFei et avait regroupé pas moins d'une soixantaine de participants. «Le retour pour la première édition a été très positif. Ce festival donne la chance à tout le monde et pas nécessairement à ceux qui sont déjà dans le domaine mais à tous ceux qui ont du potentiel et qui veulent avoir une plateforme pour montrer leur savoir-faire. Et ceci indépendant de l'âge ou de la morphologie. Toutefois, il faut avoir le potentiel. Le message que nous voulons mettre en avant est qu'il n'est jamais trop tard», souligne Joan Begue.

Pour cette deuxième édition, l'organisatrice a voulu peaufiner le concept en y introduisant un thème. Ainsi, le thème pour cette année est l'écologie. «Je voulais marier l'écologie et la mode, et c'est le défi que j'ai lancé aux designers. Ainsi, chaque designer va présenter un une pièce maîtresse sous ce thème. Pour cette catégorie, une compétition sera aussi organisée», explique l'organisatrice de ce festival.

Une quarantaine de mannequins y participeront. «On a encore des personnes intéressées qui continuent de nous contacter, notamment des artistes, des maquilleurs et coiffeurs. Il est important que les gens qui ont du potentiel comprennent que c'est une plateforme, qui leur est dédiée. Je sais qu'il existe des maquilleuses, qui n'ont jamais participé à un défilé et qui ne savent pas comment cela se passe, donc c'est vraiment l'occasion pour elles d'en faire l'expérience», souligne Joan Begue.

Organiser un tel événement n'est pas de tout repos, surtout en période de fin d'année. «Ce n'est pas non plus évident de trouver un lieu pour accueillir ce festival. En sus de donner une plateforme aux artistes, cet événement sert aussi à sensibiliser le grand public sur tous les aspects de la mode et ainsi la promouvoir à Maurice», fait ressortir Joan Begue.

L'organisatrice, qui souhaite faire de ce festival un événement annuel, espère, à l'avenir, recevoir davantage de soutiens, notamment de sponsors.