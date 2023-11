Ile Maurice: Des plats gourmands nourris de passion

L'effervescence entourant la grande fête de Noël se dessine déjà. Alors que certains ont déjà rédigé leur lettre au Père Noël, d'autres anticipent le festin qui suivra cette célébration empreinte de partage. Biscuits, bûche de Noël, Pudding cake, entre autres, font déjà saliver les gourmands. À cet égard, certains particuliers ont déjà lancé leurs invitations à la gourmandise. Rencontre...

Quand il ne se trouve pas dans la salle de sport, c'est derrière les fourneaux que l'on retrouve Bruno Mikale. Ancien athlète aujourd'hui reconverti en «personal coach», il a plus d'une corde à son arc. Il a un secret plutôt gourmand : la cuisine. Depuis plusieurs années, il prend plaisir à concocter de délicieux plats. «En principe, tout au long de l'année, je fais du 'live cooking' chez les clients.» Toutefois, il s'accorde une petite pause les 24 et 25 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier, histoire de passer un peu de temps en famille. «Elle est ma priorité.» Afin de lui assurer un meilleur avenir, il a trouvé le moyen d'arrondir ses revenus. «En effet, la cuisine c'est mon petit jardin secret. Et j'aime ce que je fais.»

Et quoi de mieux que de joindre l'utile à l'agréable en cette période festive ? C'est pourquoi ce Beaubassinois s'est lancé dans la confection de paella. «C'est ma spécialité, et les clients en redemandent.» En effet, son carnet de commandes est déjà bien rempli. «Les gens veulent quelque chose de particulier pour Noël, changer des repas traditionnels.» Ses clients viennent de partout pour faire leurs réservations.

Comment un coach sportif a-t-il pu se lancer dans la voie de ce plat espagnol ? «J'ai travaillé pendant huit ans, à temps partiel, au service d'un Espagnol. On peut même dire que ce dernier a introduit la paella à Maurice.» À force de perfectionnement, il a su apporter sa touche personnelle à la confection de ce plat. «Il faut savoir que je l'améliore à ma manière. En gros, je la revisite avec une touche mauricienne, surtout en ce qui concerne le goût. En plus des fruits de mer, j'ai ajouté du poulet, et cela rehausse le tout.» Il s'est constitué une clientèle fidèle qui n'hésite pas à le solliciter également pour d'autres mets.

Elle a aussi son jardin secret, tout comme Bruno Mikale. Il s'agit de Shazia Thupsee, journaliste et présentatrice au sein d'une radio privée, qui cache également des talents de pâtissière. Cette passion remonte à son enfance, lorsque sa mère, femme de ménage, lui préparait toujours un goûter à la sortie de l'école. C'est ainsi que Shazia a été initiée à divers gâteaux, devenant la testeuse attitrée de sa mère. Inspirée par cette expérience, elle a commencé à l'aider dans ses créations, suivant ainsi ses pas au fil des années et utilisant son carnet de recettes. Bien que sa première réalisation n'ait pas été un franc succès, le plaisir qu'elle a ressenti en confectionnant ce gâteau a éveillé en elle une passion pour l'univers des crèmes et des fours. «Mes premiers gâteaux ont été dégustés par des amis qui ont constaté une amélioration au fil du temps. Par la suite, j'ai commencé à confectionner des gâteaux ornés de décorations que je partageais sur ma page, et c'est ainsi que l'aventure a commencé.»

Autodidacte

Sa première véritable réussite a été réalisée pour le mariage de son oncle, et elle en est fière. En tant qu'autodidacte, elle puise toujours son inspiration, même après toutes ces années, dans le carnet de recettes de sa mère. «J'essaie d'ajouter ma petite touche personnelle et d'améliorer les saveurs, et cela fonctionne. J'ai également effectué des recherches en m'inspirant des recettes partagées sur les réseaux sociaux.» Cependant, c'est sur Instagram qu'elle a découvert sa véritable passion grâce à une vidéo sur les «napolitaines». «Depuis, c'est devenu ma passion et ma spécialité.» Elle nourrit cette passion depuis six ans déjà. «Je confectionne des gâteaux à des prix abordables, car je me mets à la place du client. Je sais que ce dernier ne souhaite pas investir une somme importante dans un gâteau.»

Pour cette période festive, elle a conçu des napolitaines en forme de lettres afin que chacun puisse souhaiter un «joyeux Noël». C'est sa nouveauté de cette année. «J'ai créé des lettres de l'alphabet formant le mot Noël. De plus, je confectionne des "napocycles", c'est-à-dire des napolitaines qui ressemblent à des sorbets, et je les ai réalisées sous forme de boules de Noël. Je les place dans de petites boîtes afin que les clients puissent les offrir également.» En ce qui concerne les commandes, Shazia Thupsee les accepte jusqu'au 15 décembre et procédera aux livraisons à Vacoas et PortLouis du 21 au 24 décembre.

Quant au traditionnel Christmas Pudding, Patricia Charles sera aux fourneaux pour vous en proposer. «Cela fait maintenant quatre ans que je me suis lancée dans cette aventure.» Les premiers dégustateurs ont été les membres de sa famille. «Par la suite, d'autres personnes en ont goûté et l'ont apprécié.» Patricia travaille dans un service de restauration, où avec d'autres amis, ils proposent toute une gamme de menus. «Cependant, le Christmas Pudding, c'est avec ma fille que je le prépare souvent, et bien sûr, uniquement à cette période de l'année.» Ce gâteau spécial de Noël est également une occasion de renforcer les liens entre mère et fille.

La réalisation de ce gâteau nécessite beaucoup de temps, comme l'explique Patricia Charles. «Il faut peser la pâte et écraser les fruits utilisés dans la confection, allant des raisins aux cerises, sans oublier les amandes, entre autres. Nous ajoutons autant de fruits que possible, ce qui peut prendre environ une heure pour la préparation. En ce qui concerne la cuisson, il faut compter environ une heure et demie, en dosant le feu de fort à doux.» En ce qui concerne les commandes, la dernière date est fixée au 23 décembre. «Ce qui est avantageux avec ce gâteau, c'est qu'il peut se conserver pendant un an, à condition bien sûr que la personne sache le préserver au réfrigérateur.» Pour ceux qui souhaitent essayer quelque chose de différent de la traditionnelle bûche de Noël, le Christmas Pudding est une option à considérer.

Les bonnes adresses

Pour ceux qui aimeraient s'offrir un petit changement pour le dîner du réveillon, ils peuvent s'adresser à Bruno Mikale sur le 5795-0767. En ce qui concerne le fameux Christmas Pudding, Patricia Charles est accessible sur le 5725-3069. Et pour les délices que proposent Shazia Thupsee, vous pourrez l'appeler sur le 59456505