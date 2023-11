Afrique: Une réduction des précipitations est attendue dans la partie majeurs de Corne de l'Afrique au cours de la semaine à venir.

<strong>Addis-Abeba, le — :- Par rapport aux dernières semaines, une réduction des précipitations est attendue dans la Grande partie de la Corne de l'Afrique au cours de la semaine à venir, a révélé le Centre de prévision et d'applications climatiques de l'IGAD.

De fortes pluies sont toutefois attendues dans quelques régions du nord de la Somalie, du sud-ouest du Kenya jusqu'au nord et au centre de la Tanzanie, ajoute le communiqué.

Le centre a indiqué que les températures seraient plus chaudes que la moyenne prévue dans la plupart des régions de la région.

De fortes précipitations (supérieures à 200 mm) sont attendues dans les régions isolées du Burundi et de la Tanzanie.

Des pluies modérées (50-200 mm) sont attendues sur l'ouest et le sud de l'Ouganda, les zones isolées du sud du Soudan du Sud, certaines parties du nord et du sud de la Somalie, les zones isolées de l'ouest et de l'est de l'Éthiopie, le sud-ouest du Kenya et la plupart des régions du Rwanda, du Burundi et de la Tanzanie.

Selon le centre, de légères précipitations (moins de 50 mm) sont attendues dans certaines parties du centre et du sud du Soudan du Sud, dans le sud de l'Éthiopie et dans la plupart des régions du Kenya et de la Somalie.

Des conditions sèches sont attendues sur le Soudan, l'Érythrée, Djibouti et le nord de l'Éthiopie, du Soudan du Sud et du Kenya.