Ile Maurice: Rs 45 M de réduction pour le consortium qui l'opère

Comme attendu, Xavier-Luc Duval a, lors de la conférence de presse de l'opposition hier mardi 28 novembre, fait d'autres révélations dans le sillage de sa Private Notice Question (PNQ). On apprend que le consortium qui gère le Victoria Urban Terminal (VUT) a obtenu un rabais de Rs 45 millions sur Rs 60 millions du prix du bail annuel pour le terrain. Concernant les espaces vides du terminal, il rectifie : sur huit étages du VUT, cinq sont utilisés et quatre ne le sont pas. «Et d'autres marchands abandonneront le navire après les fêtes de fin d'année.» Le leader de l'opposition a montré des photos des parkings du terminal et qui sont pratiquement vides. «Le Park and Ride pour prendre le métro et décongestionner les routes ne marche pas car les voyageurs préfèrent aller travailler en voiture que de payer Rs 12 000 par mois pour le parking.» Et la municipalité de Port-Louis, qui encaisse Rs 500 par mois des marchands, mais qui est mauvais payeur : «Elle doit Rs 5,8 M au consortium. Comment voulezvous que les investisseurs soient intéressés par les UT ?»

Les options offertes au promoteur du terminal de Quatre-Bornes ont de quoi surprendre. L'une d'elles, dit Duval, ne contient aucune condition. «C'est commeci vous offrez la possibilité à l'acheteur de votre voiture de ne pas payer. Six arpents de 'prime land' à Quatre-Bornes ont aussi été offerts au promoteur pour Rs 1,5 M seulement comme loyer annuel. Mais qu'est-ce que le promoteur a offert pour bénéficier de ces faveurs» s'estil demandé tout en soulignant que les sept conseillers municipaux du PMSD ignorent tout de ce deal. «Nous y reviendrons», a-t-il promis.

Pour Arvin Boolell, cette affaire de VUT est l'arnaque du siècle et en même temps un des plus gros échecs du gouvernement. Cela, au détriment des petits commerçants de Port Louis. «Les marchands ambulants des autres villes devraient s'attendre à être traités de même bientôt si le gouvernement réussit à concrétiser ses projets concernant ces autres urban terminals. Cela, alors que le gros capital a été gâté», dit-il en se référant aux facilités énormes que leur a accordées le gouvernement. Arvin Boolell se demande pourquoi le gouvernement n'a pas casé les marchands au Grenier de Caudan par exemple, «au lieu de les tondre au VUT».

Reza Uteem a tenu d'abord à dénoncer Pravind Jugnauth qui l'a accusé lors de la Prime Minister's Question Time, «qui est devenue une PM Statement Time» ironise le député. «Si j'avais, dans un post, demandé pourquoi il n'y a pas eu d'arrestations après les incidents de -Troud'Eau-Douce, c'est parce qu'une de mes connaissances y a été blessée. Pourquoi Pravind Jugnauth n'a-t-il pas cité mon post du 22 et 23 octobre où je condamnais également les incidents de Citadelle ?» Venant à la PNQ, le député mauve a rappelé que Husnoo n'a pas donné les raisons pour lesquelles les commerçants ont déserté le VUT. «Rs 4 000 pour ces boîtes d'allumette que sont les échoppes du VUT ! C'est le loyer le plus cher de Maurice et qui est imposé aux plus pauvres. Cela, alors que les grands magasins du même VUT payent seulement Rs 45 le pied carré mensuellement (NdlR, et les marchands Rs 145).»

Osman Mahomed se rappelle lui comment certains commerçants du VUT sont venus se plaindre auprès de lui quatre mois seulement après l'ouverture du complexe en juillet 2022. Pour cet ingénieur-député, on a mal pensé les infrastructures du VUT. «Le public voyageur ne passe pas assez devant les commerces, les autobus n'y viennent plus, les marchands eux-mêmes n'y ont pas de parking.» Il a fait rire ses camarades en déclarant qu'il y a eu plusieurs incendies inexpliqués dans les échoppes «et l'absence de caméra de surveillance n'est pas pour aider, alors que des caméras, il y en existe mais dans les toilettes !»