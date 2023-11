Ile Maurice: Des espaces bureaux qui changent la vie

Des locaux qui facilitent la vie dans tous les sens du terme. Centrepoint, ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est aussi un lieu qui tient en compte des changements qui s'opèrent au sein de la société et de notre vie.

Intégrer des espaces de bureaux dans un ensemble de facilités et de services est le point de départ qui a mené à la concrétisation de Centrepoint. Ici, les choses sont pensées différemment pour améliorer le quotidien et le style de vie.

Du temps, de l'énergie et de la passion ont été consacrés à la réalisation de ce fabuleux projet. Les conseils d'un consultant international ont été recherchés pour offrir aux locataires les meilleures prestations possibles et un environnement agréable, confortable et convivial. Les promoteurs ont longuement réfléchi pour créer des locaux uniques et une offre optimale qui saura faire la différence auprès des Mauriciens.

CentrePoint ce n'est pas uniquement un endroit où on va travailler, c'est aussi un endroit où on fait ses courses, ses démarches et où on se maintient en forme. CentrePoint, c'est tout en un. Le bâtiment de plusieurs étages comprend des espaces bureaux, des commerces, un fitness centre et très bientôt des résidences.

Qualité, flexibilité et adaptabilité

35 espaces de bureaux s'étalant sur 12,500 m2 sur 3 niveaux sont disponibles à CentrePoint, au centre de l'île, à Trianon. CentrePoint met un point d'honneur à s'adapter à ses clients et à répondre à leurs besoins. Les promoteurs proposent des espaces qui peuvent être aménagées, modulés et décorés selon les besoins et les envies des locataires. D'autres espaces ne demandent qu'à être meublés avant d'être utilisés. Lors d'une deuxième phase de développement, des bureaux entièrement meublés et prêts à l'emploi, seront proposés.

%

Des offres flexibles. Les locataires peuvent louer des bureaux à court, moyen ou long terme. Une équipe client est à disposition pour répondre à leurs besoins non seulement en termes de modalités mais également en termes d'espace nécessaire.

Les bureaux étant judicieusement placés sur 3 niveaux permettent aux locataires de choisir des espaces adaptés à leurs activités. Si vous avez affaire à des clients, le niveau 1 sera particulièrement adapté à vos besoins permettant l'accès facile à des clients. Le niveau 2 offre un environnement plus tranquille et des bureaux plus spacieux. Les bureaux au niveau 4 permettent de travailler dans un espace moins conventionnel et inspirant.

Des espaces lumineux

Un bâtiment lumineux et contemporain. Les architectes ont réalisé un travail remarquable. CentrePoint dispose de sept puits de lumière, permettant à différents espaces de recevoir la lumière naturelle. Les bureaux sont dotés de grande hauteur sous le plafond, accentuant ainsi la sensation d'espace et de bien-être.

Les petits +

CentrePoint est idéalement situé, à proximité du centre financier de l'île. Il permet d'être connecté aux quatre coins de l'île rapidement grâce aux autoroutes. Le centre dispose d'un système de surveillance 24 heures sur 24, de 10 restaurants, d'un food lounge paisible et élégant, des magasins et d'un centre de remise en forme entièrement équipé.

CentrePoint fait la différence avec une offre exceptionnelle.