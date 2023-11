Ile Maurice: Quatre des six sélectionnés mauriciens connus

● Ils sont Christopher Lagane, Alexandre Mayer, Aurélien de Comarmond et Hanson Matombé

C'est confirmé. La sélection mauricienne de cyclisme entamera sa saison 2024 au Moyen-Orient. En effet, nos cyclistes mettront le cap sur les Émirats Arabes Unis (EAU) pour prendre part au 8e Tour de Sharjah du 27 au 31 janvier 2024, comme nous l'avions annoncé dans une précédente édition. Selon Trevor Court, Directeur Technique National (DTN) de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC), quatre des six sélectionnés sont connus. Il s'agit de Christopher Lagane, Alexandre Mayer, Aurélien de Comarmond et Hanson Matombé. Il reste encore deux places à prendre et le choix se fera entre Thibault d'Unienville, Gregory Mayer, William Piat, Toréa Célestin et Samuel Quevauvilliers. Les heureux élus seront désignés à l'issue d'une course d'évaluation qui sera disputée le dimanche 14 janvier 2024.

Le Tour de Sharjah est classé UCI 2.2 comme l'est désormais le Tour de Maurice. «C'est important pour nos coureurs d'avoir une course comme le Tour de Sharjah dans les jambes avant de prendre part au Tour du Rwanda par la suite», ajoute le DTN.

Le président de la FMC, Jean-Philippe Lagane, s'attend à une belle prestation des Mauriciens aux Émirats Arabes Unis. «A mon avis, la sélection mauricienne a largement les moyens de viser une bonne place au classement général final et au moins une victoire d'étape», confie l'homme fort de la petite reine locale.

La course débute par un contre-la-montre individuel de 8,9 kilomètres le vendredi 27 janvier. Puis, suivront quatre étapes le samedi 28 (130,7 km), le dimanche 29 (117,8 km), le lundi 30 (110,2 km) et le mardi 31 (72,3 km).

La Team MCB-Maurice rentrera ensuite à Maurice avant de partir en stage pour deux semaines en Afrique du Sud pour préparer sa participation au Tour du Rwanda (UCI 2.1). Cette course mythique de l'Africa Tour réputée pour sa difficulté se tiendra du 18 au 25 février en huit étapes.

Les organisateurs du Tour du Rwanda ont révélé les détails de la 16e édition il y a quelques jours lors d'une conférence de presse à Kigali. Il débutera le 18 février avec un contre-la-montre par équipes, offrant un grand départ spectaculaire autour du Convention Centre de Kigali. Ce parcours innovant met en avant le dynamisme et l'ambition grandissante du cyclisme africain sur la scène internationale.

Le Tour verra la participation de 16 équipes de premier plan, dont les représentants des grandes nations cyclistes africaines telles que le Rwanda, l'Érythrée, l'Algérie, l'Ethiopie et l'Afrique du Sud. Ces équipes s'affronteront aux côtés de formations professionnelles de renommée mondiale, habituées aux grandes épreuves telles que le Tour de France, le Giro d'Italia et la Vuelta a España. Parmi elles, on retrouvera les équipes d'Israel-Premier Tech et de TotalEnergies, ainsi que les équipes belges de Soudal-QuickStep et de Lotto-Dsnty, les Français de Groupama-FDJ et les Kazakhs d'Astana avec leur équipe de jeunes talents.

Le parcours du Tour du Rwanda 2024 promet d'être exceptionnel, avec des étapes mêlant longues ascensions et sprints épiques. Une des particularités de cette édition sera un contre-la-montre individuel de 13 kilomètres sur les hauteurs de Musanze, prévu en milieu de semaine. Cette étape offrira un défi technique et physique unique aux coureurs, mettant en avant leur endurance et leur capacité à dompter les pentes rwandaises.

L'épreuve se distinguera également par deux étapes se déroulant sur les circuits des championnats du monde 2025, offrant un aperçu précoce des défis qui attendent les cyclistes lors de cet événement mondial. La dernière étape du Tour se terminera en apothéose avec une arrivée spectaculaire, préfigurant ce que les coureurs du monde entier pourront expérimenter dans moins de deux ans.

Le passage mythique au sommet du Mont Kigali sera l'un des moments forts de ce Tour, promettant des affrontements palpitants et des démonstrations de force et d'endurance remarquables. Cette étape s'annonce déjà comme un moment inoubliable de la saison cycliste, confirmant le Tour du Rwanda comme l'une des épreuves les plus exigeantes du début de saison.

Le programme

Tour de Sharjah

1ère étape : Al Mamzar Corniche - Sharjah Islamic Bank (CLM ind, 8,9 km)

2e étape : University City - Al Badayer Oasis Retreat (130,7 km)

3e étape : Diba Alhisn Island - Wadi Al Hilo Ladies Club (117,8 km)

4e étape : Kalba Waterfront - Al Suhub Rest House (110,2 km)

5e étape : Sharjah Safari - Al Noor Mosque (72,3 km)

Tour du Rwanda

1ère étape : Kigali - Kigali (CLM par équipes, 18 km)

2e étape : Muhanga - Kibeho (130 km)

3e étape : Huye - Rusizi (141 km)

4e étape : Karongi - Rubavu (92 km)

5e étape : Musanze - Kinigi (CLM ind, 13 km)

6e étape : Musanze - Kigali (93 km)

7e étape : Gicumbi - Kayonza (163 km)

8e étape : Kigali - Kigali (90 km)