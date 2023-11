Maroc: Les TIC, un vecteur d'inclusion sociale

Rabat — Les participants à la 3ème édition de la rencontre "La région arabe accessible: TIC pour tous", qui s'est ouverte mardi à Rabat, ont souligné l'importance de généraliser les TIC à tous les segments de la société, sans distinction d'âge, de milieu social ou de condition physique, relevant l'impact positif des technologies numériques sur la qualité de vie et l'inclusion de divers groupes sociaux.

Lors de deux sessions sur "Le rôle des technologies numériques dans l'amélioration de la qualité de vie et l'inclusion sociale et digitale de toutes les catégories de la société" et "Les bonnes pratiques en matière d'accessibilité des TIC", les intervenants se sont penchés sur les défis persistants et les opportunités à saisir pour rendre les TIC plus accessibles et inclusives tant dans la région arabe qu'à l'échelle mondiale.

Dans sa présentation à cette occasion, Abdelmalek Asrih, membre du Conseil d'administration de l'association "Colombe blanche pour les droits des personnes en situation de handicap", a abordé les défis numériques auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap, notamment dans les pays en développement, et qui entravent l'accès aux services publics et l'exercice des activités sociales et personnelles.

M. Asrih a appelé, à cet égard, à lutter contre les préjugés et les discriminations qui limitent l'accès des personnes handicapées aux ressources numériques, soulignant l'importance des efforts déployés au niveau international pour changer la définition et la perception du handicap.

"Le handicap ne devrait plus être considéré uniquement comme un problème de santé, mais comme une situation où l'interaction avec des obstacles empêche la participation pleine et entière dans la vie de société", a-t-il soutenu.

Les progrès numériques accélérés recèlent beaucoup d'opportunités mais ils présentent en même temps des risques, notamment celui de creuser davantage les inégalités dont souffrent les personnes en situation de handicap, a averti M. Asrih, appelant à éliminer les obstacles qui entravent l'accès de cette catégorie de personnes à la technologie.

De son côté, Roxana Widmer Iliescu, coordinatrice principale de l'inclusion numérique à l'Union internationale des télécommunications, a fait remarquer qu'à l'ère de l'industrie 4.0, la technologie s'est introduite dans divers aspects de la vie quotidienne, y compris l'éducation, le travail, les interactions sociales et les services publics, mettant en exergue l'importance de garantir l'inclusion numérique pour tous, indépendamment du genre, de l'âge, des capacités, du lieu de résidence et du statut socio-économique.

Jugeant nécessaire de déclencher une prise de conscience autour de la situation des personnes handicapées dans le contexte numérique, la responsable a noté que l'accessibilité numérique "ne doit pas être une option secondaire" dans les politiques publiques mais "un fondement de l'inclusion numérique".

Présentant l'état des lieux de l'accessibilité numérique dans la région arabe et les activités de l'ESCWA en la matière, Nawar Al Awa, conseiller régional sur la technologie pour le développement à la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale (ESCWA) a noté que la plupart des pays arabes ont signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui comporte des articles sur les accessibilités dans les domaines de la technologie et de l'éducation.

Malgré la réalisation de progrès notables en ce qui concerne le développement des infrastructures numériques au cours de la dernière décennie, la région arabe reste en dessous de la moyenne mondiale pour ce qui est de l'abonnement à l'internet haut débit, a constaté M. Al Awa, soulignant la nécessité de redoubler d'efforts pour améliorer l'infrastructure numérique dans la région.

Organisée conjointement par le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, l'Agence de développement du digital (ADD), l'Union internationale des télécommunications (UIT) et la Commission économique et sociale pour l'Asie Occidentale (ESCWA), cette rencontre de trois jours a pour objectifs de favoriser un débat ouvert sur l'importance de démocratiser l'accès aux technologies de l'information et de la communication (TIC), d'améliorer l'accessibilité numérique, de respecter les normes pertinentes et d'adopter les principes de conception universelle pour assurer une inclusion numérique pour tous.