Afrique de l'Est: Antsiranana - 5800 plants de palétuviers mis sous terre

La surface en mangrove à Madagascar a considérablement diminué ces dernières années.

Les projets de restauration se multiplient pour essayer de compenser la dégradation.

A Antsiranana, le Groupe Filatex, par le biais de sa filiale ENELEC Diégo, en collaboration avec le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable et l'ONG Graines de Vie, a effectué le reboisement de 5 800 propagules dans les zones de « Rivière de Caïman » sis à la commune d'Antanamitarana, vendredi 24 novembre dernier.

Cette action entre dans les actions du groupe dans la lutte contre le changement climatique et la conservation et exploitation de manière durable des océans, des mers et des ressources marines.

Le choix du groupe pour la reforestation marine s'explique par les impacts que celle-ci a sur le reste de l'environnement.

Pour cette année, deux types de palétuviers ont été plantés à savoir le palétuvier rouge ou « rizophora » qui atteint 10 m de hauteur à l'âge adulte et le « ceriops tagal » qui atteint les 25 mètres à l'âge adulte avec 45 cm de diamètre.

Le palétuvier rouge a été planté à la limite de l'eau libre tandis que le ceriops tagal ou mangrove indienne a été planté dans les zones d'eau saumâtre de la ville d'Antsiranana.

A Madagascar, la mangrove lutte également contre l'érosion et l'envasement côtier et surtout elle sert également d'habitat et de nurserie pour de nombreuses espèces marines et d'oiseaux.

Toujours dans le cadre de ses actions, le Groupe Filatex a offert des équipements sportifs aux jeunes du fokontany Lazaret Antsiranana avec le club de football nommé « Association Sportive Ravinala ».

Le club a été doté de deux jeux de maillots ainsi que du matériel sportif.